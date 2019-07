Ne daju na sebe: 3 NAJPONOSNIJA horoskopska znaka

Osobe rođene u ova tri horoskopska znaka nikada se ne zadovoljavaju nečim manjim nego što zaslužuju i nastoje da to svima daju do znanja. Uglavnom su to vrlo uspešne osobe.

Ovan

Drugi prema njima osećaju strahopoštovanje. Nikada ne čine ništa protiv svoje volje i to će vam jasno pokazati.

Blizanci

Brzo steknu poštovanje ljudi u svojoj okolini. Kažu uvek šta misle i argumentovano pobijaju sve što smatraju neistinom, zbog čega im se mnogi dive.

Škorpija

Mnogi ih smatraju bahatima, ali oni samo brane svoj stav. Vrlo su inteligentni i lukavi pa vešto manipulišu drugima.