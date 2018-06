Oprez: Ovo su NAJVEĆI švaleri u horoskopu

Neki znaci su skloniji prevarama više od drugih. Odlučuju se na prevaru zbog niskog samopouzdanja ili zato što im odnos ne odgovara. Ne mora da znači da će svaki predstavnik ovih 5 znakova varati partnera, ali u većini slučajeva se to pokazalo kao tačno. Obratite pažnju na njih! Kako piše Vaš horoskop, ovih 5 znakova su skloni prevarama:

1. Škorpija

Pripadnici ovog horoskopskog znaka po pravilu imaju snažan i izražen libido, što ih može dovesti do toga da požudno posmatraju druge ljude, iniciraju flert, pa čak i preljubu. Ako Škorpija vidi nekog ko joj se sviđa, ona će učiniti sve kako bi ispunila svoje želje. To uključuje razne manipulacije i laži.

S druge strane, ako je Škorpija ispunjena i srećna u vezi tada definitvno neće doći do preljube, što je uostalom i dobar pokazatelj da je izabrala pravog partnera.

2. Strelac

Slobodoumni i željni avantura, Strelčevi su skloni prevarama. Mogu biti u dugim i ozbiljnim vezama, ali prevaru neće doživeti kao nešto dramatično. Sami će sebe lagati da se ništa nije desilo.

3. Lav

Imaju stalnu potrebu da budu u centru pažnje i neizmerno veliki ego i spremni su da varaju ako ne dobiju dovoljno potvrda, komplimenata i pažnje od partnera. Takođe, varaće ako su odlučili da prekinu vezu, međutim pre toga će na ovaj način ispitati teren i šta im se to tačno nudi kako bi lakše otišli.

4. Ovan

Strast je najveći pokretač za Ovna, a zbog svog temperamenta i nepromišljenosti, moguće je da ostave svog stalnog partnera jer su se zaljubili. Najčešći razlog upuštanja u prevaru je potraga za uzbuđenjem koje nedostaje u njihovoj vezi, a ako se prevara otkrije, oni će pokušati prebaciti krivicu na drugu stranu koja ih je zavela.

5. Vodolija

Pripadnici ovog znaka često tvrde kako nikada ne varaju. Kako im rutina ide na nerve, najčešće će prevariti s nekim ko je sasvim drugačiji od njihovog partnera, međutim naći će opravdanje za sebe i reći kako je to bilo neizbežno.