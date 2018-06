OVAJ horoskopski znak težak je kao crna zemlja

Imaju često želju da kontrolišu druge ljude. Važe za jedan od najiritantnijih znakova Zodijaka. Ne treba ih tražiti u prvim redovima, bolje je izbegavati ih.

Reč je, naravno, o Devici.

Ono što je najkarakterističnije za Devicu jeste to da obožava da analizira i ljude i situacije. Spremna je da analizira do besvesti. Da li njen mozak ikada odmara?

Opsednuta je i tačnošću, organizacijom i ekstremno je pedantna. Ne smemo zaboraviti ni kolika je cepidlaka.

„Pripadnici ovog znaka su i prave estete – kod njih sve mora biti u savršenom redu. To znači da će u nekim situacijama pokazati neverovatnu želju za kontrolom osoba do kojih im je stalo, a to često zna da nervira njima bliske ljude. U slučaju da uradite nešto što im se ne dopada, odnosno loše je po njih, Device vam to nikada neće zaboraviti“, piše Super žena.

Previše brine o svemu i svačemu, a često i bez potrebe. Ima naviku da beskrajno kritikuje. Svakom će naći manu, kao da je to njen životni zadatak.

Ipak, Device imaju i dosta vrlina. Vole da pomažu drugima i daju odlične savete. Jake su, snalažljive i saosećajne. Uvek možete da računate na njih. Veoma su inteligentne i svestrane.