Ovi horoskopski znakovi ne uzimaju krpu ruke!

Mnogi od ovih znakova su letargični, pasivni i izbegavaju većinu obaveza, posebno kućne poslove, prosto im nedostaje snaga volje potrebna za održavanje doma čistim. Od Lava do Blizanaca, ova četiri znaka napraviće bilo šta samo kako bi izbegli kućne poslove.

Lav

Ovaj vatreni horoskopski znak žudi za ekstravagantnim i luksuznim stvarima, samo da za njih ne mora da radi. Lavovi uživaju u tome da drugi članovi porodice obavljaju njihove poslove umesto njih, a često su vrlo „kreativni“ pa manipulišu drugima oko sebe da izvrše njihove zadatke. Možda nisu vredni radnici, ali su slatkorečivi i lako mogu nagovoriti druge da rade umesto njih.

Jarac

Ljudi rođeni u znaku Jarca često smatraju da jednostavno nisu rođeni za to da bi mukotrpno radili i još uz to obavljali kućne poslove. Bilo da se radi o brisanju prašine, čišćenju ili kuvanju, oni jednostavno nemaju tu „crtu“ i radije bi da drugi to rade za njih. I oni žele da žive u luksuzu bez da se za to moraju potruditi, piše zena.rtl.hr.

Rak

Rakovi vole kada im je sve u domu čisto i uredno, ali mrze trud koji je potrebno uložiti da bi se to postiglo. Iako su osetljivi i talentovani, njihovo odugovlačenje obaveza često zaseni ove pozitivne osobine, a oni će napraviti bilo šta samo kako bi izbegli svoje dužnosti oko kućnih poslova.

Blizanci

Blizanci imaju velike ciljeve i ambicije i vrlo su bistri, ali nedostaje im podsticaja i predanosti kako bi sve to ostvarili. A jednako tako im nedostaje podsticaj i za kućne poslove – oni jednostavno ne vole da prljaju ruke. Ipak, možda će neke poslove u kući i obaviti ako ih drugi zamole, ali ne zato što to žele, već zato što su prisiljeni na to.

