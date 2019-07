Stiže retrogradni Merkur: ŽESTOK udarac planeta na skoro sve znakove!

Period iskušenja čeka gotovo sve pripadnike Zodijaka

Kada se planete kreću retrogradno, uglavnom mnoge stvari idu pogrešnim putem ili su u stagnaciji. Događa se da kod pojedinih osoba budu rešene neke stvari baš za vreme retrogradnog Merkura.

Sada je najbolje odložiti projekte od životne važnosti i baviti se svakodnevnim stvarima. Merkur se kreće od 08.07. do 19.07. kroz Lava, a od 19. do 01.08. kroz Raka i posle nastavlja direktan hod kroz Raka, sve do 11.08.

Evo kako će uticati na pojedinačne znakove Zodijaka!

Ovan

Kod vas ovaj retrogradni Merkur donosi razna iskušenja. U prvom delu dok tranzitira kroz Lava do 19. jula, vi bi trebalo dobro da potvrdite dogovor sa saradnicima, jer u protivnom bi moglo doći do greške i nesporazuma. Kako vi ne merite reči i niste strpljivi, sada treba dobro da pazite šta pričate da ne dođe do greške. Svakako, budite oprezni u svemu. Ako imate neki dug, sada biste ga mogli vratiti uz pomoć partnera ili porodice.

Bik

Vi u ovom periodu retrogradnog Merkura treba da budete koncentrisani i oprezni, posebno kada je posao u pitanju. Sve do 19. pazite na potpisivanje ugovora i na posao, da vam se ne događaju loše stvari. Vaša planeta Venera će tranzitirati kroz Raka što kod vas budi strasti pa ako imate partnera pazite kada vam se pojavi druga osoba. Od 19. Merkur se vraća u Raka što će biti povoljno i što vam donosi mnoge olakšice na poslu, a uz Uran se sve menja na bolje.

Blizanci

Na vas najviše utiče ovaj retrogradni Merkur, jer je vaš vladar pa dobro pazite, a posebno da vaše pisane forme ne stignu na pogrešno mesto, jer onda teško možete naći reči da se iskupite. Dok Merkur tranzitira kroz Lava onda možete nešto i učiniti mada su i druge planete retrogradne pa sve teže ide. Kako je Venera u vašem polju finansija, sigurno napredujete u tom polju tako da nema potrebe za brigom.

Rak

Kako se kod vas događa pomračenje Sunca i u vašem polju partnera pomračenje Meseca, onda ovaj retrogradni Merkur iz Lava u prvom delu čak može doneti neko lepo iznenađenje. Mogli biste dobiti neki novac od kojeg ste već odustali. Pojedini Rakovi mogu imati razne nepredviđene probleme. Kada Merkur 19. uđe u vaš znak, donosi vam lepe poslovne prilike, odlazak u inostranstvo ili poslovanje sa strancima. Mnogi Rakovi sada mogu preseliti, promeniti grad, državu ili samo stan.

Lav

Kod vas je dosta povoljna prilika u prvoj polovini meseca, samo morate biti oprezni da ne donosite nikakve odluke ishitreno. Ovaj retrogradni tranzit Merkura vama može doneti dobitak sudske parnice ili ako vam duguju neki novac, baš sada vam može biti vraćen. Dok Merkur bude u Raku onda treba dobro proveriti informacije, poslovne saradnike i sve osobe oko sebe da ne dođe do prevare.

Devica

Merkur je vaš vladar pa će na vas dosta uticati, posebno kada su vaše misli u pitanju. Mnoge Device sada mogu rešiti svoje probleme na poslu ili neki sudski proces. Sada je vreme da tražite povišicu na poslu ili da radite i ulažete novac jer se ne preporučuje da se samo čuva, onda se baš dogodi nešto što izaziva iznenadni trošak.

Vaga

Kod vas sve dok retrogradni Merkur bude tranzitirao kroz Lava do 19. jula, vi možete proći s manje muke na nekim životnim poljima i u komunikaciji, a kada se vrati u Raka od 19. pa na dalje, onda vam sigurno neće biti lako, posebno na poslu gde dobijate uvid u to ko su vam zaista prijatelji. Čak je i Venera u Raku pa će biti brige oko partnera s ukućanima i uopšteno s emocijama i prijateljstvima.

Škorpija

Kako Merkur utiče na govor, ponašanje i odnose onda bi trebalo dobro paziti dok bude tranzitirao kroz Lava. Može doći do problema kada je vaše ponašanje u pitanju. Mogući su nesporazumi na poslu kao što su otkazivanja ili odlaganja dogovora, pristizanje kazni na koje ste zaboravili, dok neko rešenje može biti napokon u vašu korist kada se Merkur vrati u Raka. Onda možete ispravljati greške.

Strelac

Kod vas ovaj retrogradni Merkur dok bude u Lavu do 19. jula može doneti i dobre prilike da izgladite odnose s nekom osobom s kojom je bio kontakt u prekidu. Mnogi Strelčevi sada mogu da dobiju i veći novčani iznos. Sada je bitno da ne reagujete burno ni u jednoj situaciji ni komunikaciji. Postoji mogućnost susreta s jako moćnom osobom koja će procenjivati vas i vaše sposobnosti pa ako ostavite dobar utisak onda vaša karijera iznenada kreće uzlaznim tokom.

Jarac

Kod vas je potrebno celog ovog meseca dosta opreznosti jer se događaju dva pomračenja koja na vas utiču, te još dosta retrogradnih planeta, što donosi zastoj. Razne zavrzlame i nesporazumi se mogu događati, a posebno treba paziti na posao i finansije jer je moguć gubitak preko posla, stoga ne ulazite s osobama u poslove koje ne poznajete niti rizikujte, već budite pažljivi.

Vodolija

Kako je Merkur zadužen za komunikaciju, sada se kod vas mogu događati nesporazumi na tom polju ili možete pričati nešto što ne bi trebalo, zato bi bolje bilo da ponekad u određenim trenucima ne pričate previše. Venera će biti u Raku sve do 27. jula pa se mogu događati promene u vašoj vezi, posebno kada bude pomračenje Sunca. Ipak su vama zvezde dosta naklonjene, pa pazite dok je Merkur retrogradan.

Ribe

Kod vas ovaj retrogradni Merkur može doneti neke zastoje, odlaganja kada je važan poslovni dogovor u pitanju, a posebno obratite pažnju na potpisivanje ugovora. Dobro razmislite pre potpisivanja. Mnoge Ribe mogu imati baš u ovom periodu veće poslovne uspehe, dok pojedine mogu uložiti baš u veću kupovinu nekretnine ili nečeg drugog. Svakako vaš društveni život je sada mnogo življi i postoje kontakti s mnogim ljudima.

(Željka Knežević, Stil)