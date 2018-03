Svaki horoskopski znak krije mračnu tajnu

Svaki zvezdani znak krije svoje tajne, ono nešto na štaje posebno osetljiv. U ovom horoskopu pročitajte kako navike, način razmišljanja i osećajnost utiču na vaša raspoloženja.

Ovan

Pripadnici ovog znaka su poznati po svom energičnom i srčanom duhu. Mars upravlja ovim znatiželjnim i odlučnim osobama. Ovnovi se u svemu predaju s poletom i zanosom, ali isto tako sve brzo napuštaju čim uzbuđenje i veselje prođu. Česti imaju probleme s glavom. Oči, uši i nos su najčešći uzroci lošeg stanja organizma, ali zbog svoje dominantne prirode Ovnovi su u stanju da sa tim izađu na kraj i pobede tegobe.

Bik

Pripadnici ovog zemljanog znaka obično su vrlo jake ličnosti, mada su često preterano zabrinuti. Bikovi su poznati po svojoj praktičnosti, opreznosti i upornosti. Iako su sve ovo osobine vredne divljenja, Bik lako pada u depresiju ukoliko je prinuđen da napravi veće promene u svom životu. Neprilagodljivost u svetu promena je samoporažavajuća osobina. Venera je pripadnike ovog znaka nagradila gracioznom i ljupkom pojavom. Bik je, međutim, sklon problemima s grlom, vratom i štitnom žlezdom. Prvi hladan povetarac kod njih može izazvati upalu grla, ali isto može biti i posledica uznemirenosti, a onda to sve zajedno stvara još veću zabrinutost.

Blizanci

Merkur, bog komunikacije i brzine, upravlja ovim znakom. Blizanci su društveni, intelektualni i uvek u pokretu. Retko kada odvoje potrebno vreme za obroke, a najčešće se to svodi na kafu za doručak ili mineralnu vodu i čips za ručak.

Blizanci su društveno aktivni i obdareni divnom osobinom da zabavljaju sve oko sebe svojom duhovitošću. Oni su ugodno i poželjno društvo, ali o sebi ne vode dovoljno računa. Uz nepravilnu ishranu i nedovoljno odmora, ove brze i mentalno neprestano aktivne osobe često sebe dovode u situaciju izuzetne nervoze.

Rak

Rak je kreativna, osećajna i intuitivna osoba. Ona uživa u svom domu. Preterana osećajnost je uzrok česte ćudljivosti i psihosomatskih zdravstvenih problema. Stanja depresije nisu retka. Osobe rođene u znaku Raka morale bi da se čuvaju od toga da na sebe preuzimaju tuđe probleme i osećanja drugih i da ih previše primaju k srcu; u protivnom će teško izbeći stanja stresa i nervne napetosti. Ovaj znak je povezan sa želucem, bubrezima, grudima i probavnim traktom, pa su zato ovi organi posebno osetljivi.

Lav

Ove pametne, živahne, vesele i strastvene osobe uvek su okružene mnoštvom prijatelja i poznanika. Optimizam i energija Lavova inspirišu one manje ambiciozne, a hrabre optimiste podstiču na još sjajnije poduhvate. Ipak, Lav, kao Sunčev podanik, osetljiv je na prevelika opterećenja. Potrebno im je da nekada kažui ”Ne”, ali i da nauče da kanališu svoj entuzijazam u tačno određena područja interesa.

Devica

Iako većina pripadnika ovoga znaka deluje hladno, nezainteresovano i neemotivno, duboko u njima krije se želja za ljubavlju i naklonošću. Iz nepoznatih razloga osobe rođene u ovom znaku imaju poteškoća s izražavanjem svojih emocija. Tada depresija postaje realnost, a njihova briga i nemir veći. Stomak, creva i želudac povezani su s Devicom. Pripadnici ovoga znaka češće od ostalih znakova imaju probleme s kožom. Kada je Devica u depresiji ona neizostavno mora da obuzda svoju uznemirenost i neočekivane emocije.

Vaga

Podanik planeta Venere ima izraženu potrebu za ravnotežom i skladom da bi se osećao zadovoljnim. Uvek u potrazi za lepotom, pripadnici ovog znaka grubost i sirovost doživljavaju kao emotivno uznemiravanje. Zbog njihove lagodne prirode i dopadljivosti mnogi im zavide, što u njima budi osećaj nesklada i razdora i samim tim izaziva depresiju; u tim trenucima oni su uvereni da su nekoga uvredili. Odmor i meditacija su neophodni ovim osobama da bi postigli unutrašnju sigurnost.

Škorpija

Oštroumnost i okretnost podanika Plutona najbolje se ispoljava kroz brze i duhovite odgovore koje imaju na svako pitanje. Međutim, kako ovim osobama ljutnja nije strana, njihove riječi lako postaju neprijateljske i arogantne i često dovode do raskidanja prijateljstva. Kako za većinu Škorpija važi pravilo da su dramatični i strastveni, njihove promene raspoloženja su brze i drastične, kao posledica emocionalne nestabilnosti. Ove česte promene osećaja Škorpije obično skrivaju od drugih, što stvara sukob u njima samima. Stoga nije čudno da se osobe rođene u ovom znaku često javljaju lekaru koji ima poteškoća da ustanovi dijagnozu na osnovu nejasne slike bolesti.

Strelac

Pripadnici ovoga znaka obožavaju sve vrste aktivnosti. Stalno su u pokretu, ali to dovodi do brojnih problema s uganućima ručnih i nožnih zglobova i do ogrebotina i modrica. Strelca je lako uvući u verbalni ili intelektualni okršaj. I pored toga, oni su poželjni kao prijatelji. Ovim znakom upravlja blagonakloni Jupiter, zahvaljujući čemu njegovi podanici retko zapadaju u stanje depresije. Ovaj znak je povezan s kukovima, bedrima, jetrom i krvi.

Jarac

Podanik planeta Saturna, gospodara discipline i mudrosti, poseduje odlučnost, pouzdanost i misaonost. Ove ličnosti su duhovno jake i drugi ih često smatraju usamljenicima. Rođeni su vođe, pa zato često u poslovnim i porodičnim odnosima preuzimaju više odgovornosti nego što se od njih očekuje. Iako se Jarac retko žali na teret obaveza, to može uticati na pojavu povišenog krvnog pritiska, stresa ili stanja malodušnosti. Da biste ovo nadvladali, okružite se veselim i bezbrižnim osobama. Sve što izaziva radost i dobro raspoloženje treba upotrebiti u borbi protiv depresije.

Vodolija

Pripadnici ovoga znaka poznati su po svojim brzim promenama raspoloženja i lakom zapadanju iz stanja veselosti i razdraganog smeha u ljutnju i grubost. Njihov vladar, Uran, gospodari neočekivanim i iznenadnim događajima i vrlo brzim procesom mišljenja. Ovaj znak poseduje veliki instinkt za humanost i dobročinstvo iz ljubavi prema čovečanstvu, kao i intuitivno razumevanje života.

Ribe

Planeta Neptun podario je svojim podanicima dozu misterioznosti i intuitivne snage. Ribe su sklone preuzimanju tuđih problema i opterećenja i uživljavanju u njih, a da ih ponekad sasvim i ne razumiju. Zahvaljujući svojoj kreativnosti i domišljatoj, stvaralačkoj mašti, Ribe su u stanju da smisle najneobičnije bolesti i poveruju da od njih boluju. Međutim, Ribe su u stalnoj potrazi za ravnotežom, harmonijom i mirom. Kada uspeju da shvate da su njihova mračna razmišljanja uzrok depresije, potrudiće se da što brže nadvladajui to stanje.