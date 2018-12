Veliki MESEČNI horoskop za decembar 2018. godine

Ovan

Posao: Sunce u znaku duhovnosti, pravde, daće ovom sazvežđu veliko nadahnuće za nove ideje. Početak meseca i prve nedelje biće želje za uspehom. Iznenada će se neko pojaviti ko bi mogao da pomogne ili bar preporuči neki dobar posao. Ovan ima uspeha u poslovima javnosti, politike ili veletrogovine. Jedan Škorpion, Lav ili Vaga biće vam bitni u poslovnom životu. Novac koji očekujete već duži period mogao bi da vam stigne u drugoj polovini meseca. Potrebno je obratiti pažnju na početku meseca, zbog retrogradnog Merkura koji može da stopira neke saradnike koji su spremni na ulaganje. Nekad je bolje zaobići ovaj aspekat jer ako krene loše, sigurno će vas pratiti duže. Dobar aspekat je svakako druga nedelja meseca i sam kraj godine.

Ljubav: Po svojoj autoritativnoj prirodi Ovan zna katkad i da odbije partnera, upravo zbog svog čvrstog stava i prevelikog autoriteta. Sa planetom ljubavi u osmom polju strasti, možete privući i osobu koja je zauzeta ili je neko ko voli previše da flertuje. Ovan bi trebalo više da se kreće i putuje u ovom mesecu, veće su šanse za poznanstvo. Ovan u braku ili vezi ima jaku potrebu da svog partnera dodatno zaposli. Oni misle da njihov partner ne radi dovoljno i da mora više vremena da provodi radeći i stvarajući za kuću ili porodicu. A retro-Merkur im donosi nove vesti o staroj vezi, ljubavi.

Zdravlje: Vi bi trebalo da koristite lekovito bilje jer vam je uvek bolje od prirodnih tinktura nego od hemijskih medikamenata. Morate povesti računa o očima, kičmi, kardio sistemu.

Bik

Posao: Energija Sunca u osmom polju regeneracije – za Bikove znači da se polako penju ka uspehu koji im svakako sledi. Mars koji vam se nalazi u jedanaestom polju, koje predstavlje između ostalog i zajednički, ortački posao, daje da ste se veoma zagrejali da stanete na noge i nastavite tempom kao i pre, ali da pokrenete nešto novo ukoliko ste na početku privatne karijere. Saradnja sa zemljanim znakovima mora da bude od pomoći, a Jarac vam je, kao i uvek, faktor sigurnosti i stabilnosti.

Ljubav: Vaš prirodni vladar Venera u Škorpiji u sedmom polju partnerstva, braka, zajednice, daće vam osobu koja je tajnovita, uniformisana, markantna, crne kose, sa dubokim pogledom. Mada, ponekad se pokaže i suprotno pa će recimo muški Bikovi sresti ženu svetlije kose, možda stariju od njih. Oni Bikovi koje su u braku mogu imati zatvoreni kontakt sa partnerom tokom prve polovine meseca, dok će drugi deo meseca biti veoma okrenut zbližavanju i uloženom naporu da se brak ili veza ostvari i opstane na najbolji način.

Zdravlje: Iako vam je teško da se kontrolišete kada je ishrana u pitanju, svakako da se ženama savetuje da se hrane putem prirodnih sokova ili popularnih šejkova koji daju potrebne vitamine organizmu, dok je neophodno da se višak masnih naslaga eliminiše.

Blizanci

Posao: Blizanci imaju jednu moć u sebi – mogu da svakog klijenta odobrovolje i prisvoje za sebe. Iako će retogradni Merkur kao vladar ovog sazvežđa biti u manjoj snazi ili funkciji i treba svakako povesti računa šta se potpisuje, kakvi dogovori se prave unapred. Druga polovina meseca je naglašena za one koji su rođeni u drugoj i trećoj dekadi ovog znaka. Druga dekada bi mogla imati intenzivnije poslovno putovanje, dok treća dekada može da povede računa o saradnicima iz okruženja. Škorpion kao saradnik mogao bi da bude od pomoći pred kraj meseca. Dobri dani za sklapanje posla su utorak i četvrtak, a novac obično stiže pred kraj svake nedelje u mesecu.

Ljubav: Budite oprezni na samom putu ili možda zbog retro Merkura treba otići ponovo na isto mesto gde ste se nekada osećali dobro. Oni koji imaju vezu i duže su u toj zajednici – mogu upasti nesmotreno u neku vrstu flerta sa kolegom sa posla. Treba biti obazriv. Žena Blizanac je jako interesantna i privlačna suprotnom polu, teško je muškarcima da odole osobi koja ima dar za humor i dar da nekog opusti, dok muški Blizanac ima problem u tajnoj vezi, mora da vodi računa o svojim finansijama. U svakom slučaju, izazovi su svuda oko vas.

Zdravlje: Povesti računa o urogenitalnom traktu, posebno u periodu prve polovine meseca, kada traje retrogradni Merkur. Dobar savet za sve Blizance jeste – uvek kretanje, šetnja, jedan lakši oblik treninga.

Rak

Posao: Vi ste lider koji je pomalo u senci, ali se vaše sugestije, predlozi, rad, upornost ipak veoma cene i mnogo toga od vas zavisi. Možete imati i muškog ,,neprijatelja,, – zapravo to bi bio kolega koji više voli da nameće svoje stavove, a ne da konkretno uradi nešto. U takvoj situaciji i inače u takvim slučajevima, morate da slušate isključivo svog unutrašnjeg anđela čuvara, unutrašnji glas, intuiciju. Novac od druge nedelje meseca. Promena posla ili promena na poslu u pozitivnom smislu morala bi da se desi od 24. decembra.

Ljubav: Početak meseca može biti pomalo ,,razvratan,, i obojen tajnim ljubavnim vezama. Osoba koji bi mogla da vam zavrti pamet ili vaše srce osvoji – neko ko je rođen u znaku Bika ili Vodolije. Zapravo, u njima možete da pronađete stabilnost. Ukoliko se vezujete za nekog ko je zauzet, morate da budete pažljivi jer vas on neće uvrediti, ali isto tako neće napustiti svoje porodično gnezdo. Sudbina vas u drugoj polovini meseca može odvesti na kraći put koji vam daje interesantno poznanstvo sa osobom iz sveta mode, umetnosti, pre fotografije ili web dizajna.

Zdravlje: Predlog za vas je kretanje, plivanje, voda, uzimanje čiste vode pre svakog obroka, po potrebi da to bude samo doručak i ručak, a večeru, ako je moguće, izostaviti.

Lav

Posao: Osoba koja je rođena u znaku Ovan ili Rak može da vam pomogne. Zapravo, imate zajednički interes i ne treba da bežite jedni od drugih. Bićete u pokretu i verovatno da će vam ceo mesec dati više kraćih putovanja. Na put možete da povedete i saradnika rođenog u znaku Vage koji će vam pomoći oko izbora posla ili podržati neku od vaših ideja. Lav koji radi u državnim ustanovama ili privatnim kompanijama, imaće poslovno opterećenje. Šef, direktor, osoba koja vrši kontrolu – biće previše nervozna i samim tim vršiti pritisak na vas. Pred kraj meseca očekujte uspeh i veći novac.

Ljubav: Strelac će vam pružiti dobar provod, dok će Vodolija biti emotivno vezana za vas. Lav bi trebalo da se konačno prepusti ljubavnim čarima i spusti svoj ego na prihvatljive granice. Oni koji su u braku mogu da imaju zanimljiv period sa svojim supružnikom jer će se postaviti pitanje vere i poverenja, dok mladi u vezi mogu da pokazuju sumnjičavost prema svom partneru koji ih sigurno neće izneveriti. Najbolje bi bilo da veći deo slobodnog vremena provodite u kući ili u drugoj polovini meseca na nekim društvenim dešavanjima.

Zdravlje: Česte psihološke krize koje nisu tipične za ovaj znak znaju da se uvuku u dušu i prave probleme. Imaćete saradnju sa dobrim učiteljima kvalitetnog života i dobre ishrane.

Devica

Posao: Dobra saradnja sa Vagom, Blizancima, osobama koje se nalaze na položaju kao što su Ovan, Lav ili Jarac. Osobe koje su bile na vašoj strani ostaju uz vas i vama lojalni. Moći ćete da unapredite nekog ko će vam kasnije omogućiti da imate još više poznanstava i saradnika. Osobe koje nisu zaposlene mogu očekivati povoljne vesti od prijatelja, kuma – pomoć u zaposlenju. Ovaj period je važan da se mnogi projekti eksponiraju, reklamiraju, kako bi javnost videla, i samim tim posao i zarada unapredila. Poseban značaj u odlukama i uspeh možete imati oko 20. decembra. Vi kao i vaš predstavnik planete Merkur – znak Blizanci – uvek vodite računa oko svih komunikacija u periodu retro Merkura, ali isto tako rešavajte ono što niste rešavali u prethodnom periodu.

Ljubav: Prisustvo planeta Venere i Marsa – ljubavnih i erotskih odnosa u znaku Škorpije može da pojača interesovanje običino realnoj i pomalo isprogramiranoj Devici. Ako ste u vezi, ne smete da dozvolite da vas partner ograničava i da nameće preterano svoju volju, jer to može da bude i opasnost za vašu vezu i sam odnos dve osobe. Jak uticaj Venere i Marsa tokom meseca daće izazove, vaš vladar Merkur može da pomogne kada je razum i racionalnost u pitanju. Novo poznanstvo na manjem skupu, pozorište ili društvo prijatelja. Ovo će biti prava prilika da se opustite i upustite konačno u neku ozbiljnu vezu.

Zdravlje: Device koje boluju od urogenitalnog trakta, bubrezi, mogu imati manje smetnje ili opomenu da se posvete većoj fizičkoj aktivnosti ili unošenju raznih lekovitih biljaka – čajeva.

Vaga

Posao: Vage mogu imati velike promene na polju posla, i to jako povoljne po njih, stoga može da se desi da druga polovina meseca bude osetljiva kada je platni promet u pitanju. Odugovlačenje i neisplaćen honorar može loše da utiče na jednu miroljubivu Vagu. Kako je planeta Saturn upravo u sazvežđu Jarac u desetom polju Vage karijere i materijalnih vrednosti, mnogi rođeni u ovom znaku imaće potrebu da se obrate sudu ili da na taj način rešavaju svoj status. Ortakluk u poslu u ovom periodu se ne preporučuje. Svakako da se treba okreniti i biti pažljiv za vreme retrogradnog Merkura koji je u pravu u drugom polju Vage i gde je moguć gubitak novca ili nedostatak da bi se neki važni projekti završili.

Ljubav: Venera u znaku Škorpije daće povratak starih ljubavi i starih iskustava. Ovde mogu biti i loša stara iskustva obnovljena pa se savetuje – oprezno sa starim ljubavnicima! Slobodne Vage imaju privilegiju da im neko od prijatelja priredi lep poklon u obliku putovanja na kome sreću karmičkog partnera. Prepoznaće se na prvi pogled, a veza može da bude i ozbiljna. Vage u braku imaju dobar period za ljubav jer će partner sve učiniti da im udovolji. Iako ne izgleda na prvi pogled tako, ali ljubav je ipak u kući.

Zdravlje: Tranzit Merkura kroz Škorpiona daće mnogim Vagama neplaniranu trudnoću, abortus ili problem sa hormonima.

Škorpija

Posao: Dobro bi bilo da se oko druge nedelje meseca sarađuje sa dinamičnim Lavom, a da saradnja sa ženskim Strelcem bude u trećoj nedelji meseca. Vrlo ste intuitivni kada su osobe koje rade sa vama nepristupačne. Psihološki možete imati mesec koji donosi nestabilnost, ali ipak ste jako senzibilni i osetljivi, pa sve osećate i idete dobrim putem. Ne bi bilo dobro da se upustite u saradnju sa Vagom ili Bikom. Potrebno je da sarađujete sa osobama iz sfere ekonomije, bankarstva, malim preduzetnicima ili firmama koje se bave uvozom ili izvozom robe na veliko. Dane koje biste najbolje iskoristili za rad i zaradu – sreda, četvrtak i subota. Svaki utorak u mesecu bi mogao biti otežan.

Ljubav: Nije vam preporuka da se osećate depresivno ili nestabilno, već da se okrenete budućnosti, a ta budućnost vas čeka u vašem okruženju sa osobom koja je rođena u znaku Ovan, Ribe ili Bik. Mada, u daljem toku meseca imaćete i udvaranja sa Vagom i drugom Škorpijom. One Škorpije koje su u braku, moraju da povedu računa o kućnom budžetu ili imaju nekog u familiji ko im dosta smeta i meša se u porodični život. Slobodne pripadnice ovog znaka imaju predispoziciju da odu na neki salaš ili etno kamp gde bi mogle da naiđu na osobu iz snova. Naravno, osoba će biti neko ko je na visokoj poziciji, a oblast muzike, umetnosti ili uniformisanog lica – idealan partner.

Zdravlje: Sem psihološke nestabilnosti i unutrašnjih strahova, možete biti ophrvani pritiskom ili lošom venskom cirkulacijom.

Strelac

Posao: Vladar vašeg desetog polja karijere Merkur ima teži položaj, tranzitno on je u zatvorenom polju, dvanaesta kuća zodijaka, što predstavlja razna ograničenja za vas. Moraćete da se više trudite i radite kako biste došli do cilja. Mada, oni koji se bave poslovima 12. kuće, kao što je medicina, bolnica, farmacija ili umetnost kroz film, gluma, režija, kamera, slikari – mogu biti veoma nadahnuti. Zapravo njihova inspiracija dolazi od teškog života, borbe za opstanak, spas iz nemogućih uslova i situacija u životu. Ukoliko radite na nekom mestu koji prati razne organizacije zabave, žurke, klubove, morali biste da se bolje organizujete finansijsk.

Ljubav: Zbog zatvorene Venere koja je u tranzitu u dvanaestom polju, imaćete utisak da više volite da budete ljubavnici, tajna veza, nego neko ko je zvaničan. Takav stav se neće promeniti do kraja meseca i mogućnosti se uvećavaju ne samo za novo poznanstvo već i za izlaske, putovanja, svaki oblik duženja i okupljanja gde je gomila ljudi. To je ono što ovaj znak voli, a neki dobar restoran, po mogućnosti luksuzan i u centru grada ili mesta gde živite, dobra i popularna diskoteka, klub – biće mesta koje će posećivati znak Strelac.

Zdravlje: Psihološka tenzija može da vlada ovim znakom, ali prirodni optimizam rešava sve probleme Strelca.

Jarac

Posao: Iako Jarčevi, posebno ženski rod, nisu ljubitelji ortakluka, ovoga puta će morati da pređu preko nekih svojih principa i strategije koju sprovode. Ukoliko radite sa muškim Rakom, imaćete odugovlačenje u poslu, nije nemoguće da se radi sa njim, ali je za vas to napor jer volite operativnost i brzinu. Ukoliko je vaš saradnik Škorpion, stvari će ići malo bolje jer je to osoba koja ima dosta fizičke snage, dobar je ali malo pretežak u komunikaciji. U ovom slučaju možda bi bilo najbolje da se udružite sa nekim vazdušnim znakom – Vaga, Vodolija, Blizanci jer imate sreće sa njima. Oni su opušteni i lakše prihvataju izazove. Druga polovina meseca mora da bude dinamičnija, ali ćete zbog retrogradnog Merkura morati da povedete računa posebno ako budete rešavali imovinsko stanje ili ako ste imali dužnike koji su bili bahati kada je novac aktuelan i dugovanje prema vama. Moguće je da dobijete posle 23. decembra poziv za inostranstvo, bilo bi dobro da se pokrenete i prihvatite izazov.

Ljubav: Jarac uvek priželjkuje ljubav. Decembar je mesec kada se obično sreću dve duše iz prošlosti. Nekako taj karmički spoj mora da se dogodi. Ali prošlost je deo sudbine i treba da se pomiri sa tim da će morati sa prošlošću da raskine i krene u novu vezu koja je na putu. Muškarac koji želi ženu Jarac je neko ko je emotivan i stabilan za kuću i porodicu. On je Bik ili Rak u znaku i sigurno će joj pružiti stabilnost. Ipak, zbog preopterećenog 11. polja, pre svega, njega mora da upozna u prijateljskim krugovima, a i on može da bude dugogodišnji prijatelj. Tako da ako ste u nekom dužem druženju sa dečkom iz društva, bliže okoline, budite spremne da vas pozove na piće ili večeru. Oni koji su u braku mogu imati udvaranje na sve strane, ali je to samo strast i nešto što bi trajalo jako kratko.

Zdravlje: Morate povesti računa u drugoj nedelji meseca, proveriti krvni pritisak ili urogenitalni trakt.

Vodolija

Posao: Sticanjem novih saradnika ovaj znak vrlo vešto zadobija i prijatelje koji će biti u jednom trenutku od koristi. Finansijski, imaćete dobar period od samog početka meseca pa narednih desetak dana. Tada, treba najviše raditi i zarađivati. U periodu retro Merkura morate povesti računa o saradnicima koji vam duguju novac, neće biti lako povratiti finansije, ali imate dobre advokate, saradnike koji mogu da vam pomognu. Kraj meseca može biti opisan jednim oblikom malodušnosti, tačnije ne ambicijom, koja se menja iz dana u dan. Ipak, veći prihodi od 17. decembra. Možete da računate na dobru saradnju sa vodenim znakovima, posebno sa Rakom ili Škorpionom, Ribe su vam često konfuzne, ali imaju dejstvo na vašu kreativnost.

Ljubav: Decembar donosi jako puno poznanstava, posebno onima koji su slobodni i veze su uglavnom uranske prirode, što znači brzo sklapanje i ulazak u partnerstvo, ali isto tako i brz raskid. Prijateljstvo je nepogrešiv put za ljubav i sigurnu vezu. Povratka na staro ne bi trebalo da bude, jer ovaj mesec donosi mnoge mogućnosti za susret sa novim partnerom koji može da izmeni dalji emotivni tok ovoj zanimljivoj ženi. Vodolije koje su u braku – preporuka je da odu na neko lepo mesto.

Zdravlje: Svaka Vodolija pa i svaki vazdušni znak treba više da provodi vremena napolju i u društvu kako bi pojačao svoj imuni sistem. Konsultacija sa gastroenterologom.

Ribe

Posao: Prva nedelja meseca daje putovanje u inostranstvo, saradnju sa dalekim zemljama, čak veliku zaradu. Sve do treće sedmice, tačnije posle dvadesetog u mesecu, možete imati intenzivnije ponude, da se kaže – gužva na poslu, što sigurno priželjkujete. Novac koji očekujete imaćete priliku da zaradite, odnosno da vam bude isplaćen. Pokušajte da sarađujete sa ljudima koji su opušteni u komunikaciji sa drugima, Vaga bi bila idealna, zatim Blizanci – večito nasmejani i puni novih ideja i kontakata. Vodolija je već preteški zalogaj za Ribe, pre Bik koji zna sa finansijama, koji bi vas uputio u pravi posao koji može da se razvije u pravu priču. Ukoliko prihvatite saradnike sa kojima ste radili, onda je sigurno da možete da se okrenete napretku i daljoj dobroj saradnji.

Ljubav: Veoma ste nadahnuti tokom meseca i sigurno će vam partner pomoći da još bolje sagledate sebe i svoje unutrašnje biće. Interesantno je da Ribe i Blizanci, iako se po svojoj astrološkoj prirodi nalaze u kvadratu, njihova privlačnost se ne umanjuje ni u mladosti ni u braku ako su supružnici. Izgleda da i ovoga puta možete da nađete zajednički jezik i ambiciju da biste bili u skladnoj vezi. Žena rođena u ovom sazvežđu uvek može imati dva partnera istovremeno, a treći je čeka iza ugla. Dobar provod, a pre svega priprema za kraj godine i veliku proslavu.

Zdravlje: Sam start meseca može biti težak, dati problem pritiska, oticanje nogu, teškog hoda. Ipak, već možete imati bolju situaciju u narednoj nedelji.