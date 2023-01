Za ovih 5 znakova uspesi će se ređati kao na traci

Astrolozi najavljuju da će nadolazeća godina za mnoge biti vrlo teška, ali ovih pet znakova će iskoristiti svaku priliku za uspeh, a zvezde će im u tome i te kako pomoći.

Bik

Tokom 2023. Saturn, jedna od najblagotvornijih planeta u horoskopu, smešten u vašoj desetoj kući, odgovoran je za društveni život, ali i posao. A ovo je jedinstvena godina za napredovanje na radnom mestu, za veliki pomak u karijeri. Ako još uvek niste pronašli posao koji vas inspiriše, ova godina će biti ključna. Glavno je da ne jurite samo za novcem, treba vam nešto više, posao koji će vas uzdići i koristiti drugima. Inače ćete se brzo razočarati.

Blizanci

Vi, poput Bika, imate zeleno svetlo za posao – budite ambiciozni u postavljanju ciljeva koje želite da postignete na polju karijere. Osim toga, 2023. je dobra godina za pokretanje sopstvenog posla ili bavljenje neorganizacionim aktivnostima, pogotovo ako ste o tome razmišljali duže vreme. Ali budite oprezni u odabiru partnera ako planirate posao, te dobro procenite poslodavce. Važno je biti precizan u svojim dogovorima i imati sve u pisanom obliku, piše Story.hr.

Devica

Godišnji horoskop kaže da bi one Device koje su u stabilnim vezama mogle da u 2023. naprave veliki korak i da uplove u bračne vode. Samci imaju sličnu priliku da upoznaju osobu s kojom će započeti zajednički život. Ovo je trenutak koji su mnogi od vas čekali, a sada vam Jupiter u kući odnosa daje ovu priliku.

Ali budite pažljivi! Nemojte žuriti i ne pokušavajte da se ponašate drugačije zbog voljene osobe. Jednog dana istina i vaša prava priroda mogu izaći na videlo, zbog čega se vaša veza može raspasti.

Jarac

U 2023. možete kupiti stan ili se preseliti na bolje mesto i poboljšati svoje životne uslove. Na to ukazuju aspekti koji su odgovorni za udobnost doma. A kako povećati šanse za ostvarenje te želje? Zamislite gde biste voleli da živite, odnosno definišite kakva je kuća ili stan iz vaših snova i uz malo sreće i truda to će se i ostvariti.

Ribe

Do 22. aprila vaša planeta zaštitnik Jupiter nalaziće se u najvažnijoj kući vašeg horoskopa – prvoj kući koja je odgovorna za ličnost, način na koji se predstavljate, zdravlje. To znači da je ovo sjajno vreme da postanete otvoreniji, da isprobate nove stvari, da postignete ono što želite. A nakon 22. aprila Jupiter će preći u takođe lepu drugu kuću vašeg horoskopa, koja je odgovorna za novac – to je trenutak kada će se vaša finansijska situacija prilično popraviti.

