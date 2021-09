Beldoks: 13 uzbudljivih ostvarenja u programu „Vatromet“

BEOGRAD – U okviru programa „Vatromet“, 14. Međunarodnog filmskog festivala Beldoks koji počinje večeras u Beogradu biće prikazano 13 filmova koji svojom impresivnom vizualnom estetikom i začudnim pristupom tematikama predstavljaju pravu eksploziju ushićenja na velikom platnu, saopštili su organizatori.

Beldoks s ponosom predstavlja francuski film „Psihomagija, umetnost koja leči“ čuvenog pesnika, književnika, filozofa, scenariste, pozorišnog i filmskog reditelja Alehandra Hodorovskog , delo koje je snimio na pragu desete decenije života.

Film istražuje terapeutski rad reditelja, prikazujući šta je psihomagija, njena načela i primenu u životu.

Francuski film „Ovoliko velikog srca“ iz 1961. godine, jedno je od onih dela koja u svoje vreme nisu prikazana u Srbiji, a na koje Beldocs želi da ukaže posle pola veka, projekcijom restaurirane verzije.

Plodni dokumentarista i vođa pokreta „cinéma vérité“, autor Fransoa Rajhenbah pratio je Abdulaja Faju, mladog senegalskog boksera koji pokušava da postane šampion u Parizu, ali i njegove avanture koje na putu ostvarenja sna uključuju i osvajanje još nečeg – srca Mišel Morgan.

Američki film „Ja hodam po vodi“ Kalika Alaha u trajanju od 200 minuta, donosi vrlo intiman i vizuelno zapanjujući pogled na Harlem noću. Alah je skrenuo pažnju na sebe pre nekoliko godina sjajnim filmom “Field Niggas“ snimljenim na istom mestu.

Još jedan američki film, „Krvavi nos, prazni džepovi“ Bila i Tarnera Rosa , kroz senku blještavih svetala Las Vegasa slika setan portret jednog majušnog sveta koji nestaje, kroz sećanja na doživljaje izgubljene u čašicama žestine i dimovima cigarete. Estetika braće Ros priziva američki film 70ih, u ovom filmu koji postoji na ivici realnosti i fikcije.

Argentinski „Ski“ Mankea La Banke otkriva senke koje se kriju iza najvećeg skijaškog centra u Latinskoj Americi gde su proizvedene prve moderne skije.

Snimljeno tokom karantina, francusko-italijansko delo „U mojoj sobi“ Mati Diop je kuc?ni film ove poznate autorke koji na jedinstven način spaja teme ženstvenosti, izolovanosti i slobode.

Holandska „Drama devojka“ Vinsenta Boja Karsa je svojevrsni film o filmu, o Lejli, protagonistkinji filma baziranog na njenoj životnoj priči, koju je reditelj okružio profesionalnim glumcima i sa kojima zajedno istražuju kako ljudi stvaraju određenu sliku o svom životu i kako se ta slika menja kad dođe do trauma.

U mađarsko-belgijsko-portugalsko-finskoj koprodukciji “Leteti, venuti” Hane Hoviti ispituje se mitska isprepletanost života i smrti, preko neobične veze između devojke i vrana koje preparira.

Francusko-belgijski „Nemi glas“, potpisan imenom Reka Valerik, pseudonimom koji krije pravi identitet autora, istražuje traumu mladića koji gleda kako mu život izmiče. Valerik prati mladog MMA borca Havaža koji je pobegao iz Čečenije u Brisel, nakon što je otkriveno da je homoseksualac, zbog čega njegov brat želi da ga ubije.

Francusko-belgijski „Plamenac“ Roksane Gošran prikazuje ljubav u (ne)vreme: leta 2016. na jug Francuske invaziju su izvršili belih leptira, a dok se pošast širila i štetočine bile nezaustavljive jedan Lu je otkrio osećanja prema jednoj Sem.

Kratki španski film „Pričest moje rođake Andree“ Brandana Servina stavlja veru na ispit, dok kratki slovački film “U plitkoj vodi” Mareka Moučka , prikazujući osuđenike postavljaju se pitanja o slobodi i indentitetu i o tome može li dug prema društvu da se isplati tugom?

Francuska „Helikonija“ (Heliconia) kolumbijske rediteljke Paule Rodrigez Polanco portret troje mladih koji traže raj na zemlji, priča o njihovom putovanju, žudnji za slobodom i emocionalnim odnosima ispričana kroz promenljivi pejzaž tropskih krajeva.

Tokom ovogodišnjeg Beldoksa biće prikazano više od 100 filmova u ustaljenim festivalskim programima: Međunarodni takmičarski program, Srpski takmičarski program, Meteori, Povetarac, Naslovna strana i drugim.

U istim terminima biće održan i Beldoks Industry uz podršku EU kroz program Kreativna Evropa i podprogram MEDIA, Beldocs VR/AR Academy, Beldoks in Progreš, Serbian Docs in Progreš, Documentaries for Kids&Youth i Beldocs Market.

(Tanjug)

