Festival “Just out” od sutra u online izdanju

DESPOTOVAC – Međunarodni viteški festival Just out biće održan od 28. do 30. avgusta u onlajn formatu, u skladu sa trenutnim merama pandemije.

Ljubitelji viteštva, srednjovekovnog stila života, starih igara i zanata ove godine će se preseliti u internet univerzum gde će moći na sajtu www.justout.rs i Facebook stranice festivala da prate video snimke, koji će biti uživo prikazani.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.