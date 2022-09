Predstavljena „Bibliografija izdanja muzeja zrtava genocida“

BEOGRAD – Knjiga „Bibliografija izdanja muzeja žrtava genocida (1992-2022)“ autorke Nataše Simić predstavljena je danas u Narodnoj biblioteci Srbije (NBS), povodom obeležavanja 30. godišnjice postojanja i rada Muzeja žrtava genocida.

Predstavljanje knjige upriličili su bibliotekar-savetnik dr Tatjana Brzulović Stanisavljević, jedan od recenzenata knjige, direktor Muzeja Dejan Ristić, kao i sama autorka Natasa Simić, viši bibliotekar NBS-a.

Na samom početku konferencije, direktor Muzeja je istakao značaj sveobuhvatnosti knjige Nataše Simić, čemu govori u prilog brojka od 127 naslova, koliko ih obuhvata ova knjiga.

„Ova knjiga objavljena je povodom obeležavanja 30 godina postojanja Muzeja žrtava genocida, te ona obuhvata sve knjige, sve monografske publikacije, naučne studije, zbornike radova, zbornike dokumenata, te i sve druge publikacije koje je Muzej objavio, počev od 1992. godine pa sve do nedavno“, rekao je Ristić.

Direktor je podsetio da Muzej žrtava genocida predstavlja jednu od ustanova kulture Republike Srbije koja se bavi najtragičnijom i najbolnijom temom čitave nacionalne istorije, genocidom počinjenim nad Srbima na teritoriji Nezavisne države Hrvatske u Drugom svetskom ratu, kao i genocidom nad okupiranom Jugoslavijom.

On je dodao da su osnovni ciljevi Muzeja realizacija naučnih istraživanja na polju tema žrtava genocida, te da se postavlja pitanja zašto na svim univerzitetima u Srbiji nije odbranjen nijedan doktorat o Jasenovcu, počev od 1945. godine, te da to iznova vodi do postavljanja pitanja „šta mi zapravo znamo o velikim i bolnim temama nacionalne istorije“, s posebnim osvrtom na Drugi svetski rat.

Direktor je istakao da uprava Muzeja vrlo uspešno radi na uspostavljanju saradnji sa drugim kulturnim ustanovama u našoj zemlji, kako bi se pomerale granice u samom poznavanju ovog bitnog istorijskog perioda.

Tatjana Brzulović Stanisavljević istakla je da je veoma ponosna što je bila deo ekipe koja je uspela da „iznedri jednu ovakvu monografiju“, koja zaista ima nemerljivu vrednost.

„U ovoj monografiji autorka je dala, osim uvodne reči, predgovor na srpskom i engleskom jeziku, zatim, podeljenu u dve celine, bibliografiju izdanja Muzeja žrtava genocida, sve ovo prate i registri, kao i beleška o autoru“, rekla je Brzulović Stanisavljević.

Ona je dodala da su u okviru ove bibligrafije uvrštene i dve recenzije, među kojima je jedna njena, te da je izuzetno ponosna na to.

Autorka izložbe izjavila je da je u ovoj bibliografiji uspela da objedini „dve ljubavi“, istoriju i bibliotekarstvo, te je istakla da ne želi da govori mnogo o knjizi, već da tu slobodu ostavlja onima koji će je čitati i kojima se daje sloboda da donose sud o njoj.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.