Dan kada je Partizan postao šampion Evrope

Na današnji dan pre 26 godina košarkaški klub Partizan postao je prvak Evrope.

Partizan je 16. aprila 1992. godine u finalu Kupa šampiona pobedio Huventud sa 71:70 trojkom Aleksandra Djordjevića tri sekunde pre kraja.

Beogradski crno-beli su se i danas podsetili na taj veliki uspeh.

„Kada jedan tim u toku sezone odigra svega jednu utakmicu na domaćem terenu i stigne do trofeja, onda je to veliki uspeh. Kada znamo da je u pitanju titula prvaka Evrope, to predstavlja istorijski uspeh. Kada na sve to dodamo činjenicu da je tim u proseku imao svega 21,7 godina, a titulu osvojio trojkom na tri sekunde pre kraja finala u istanbulskoj „Abdi Ipekči“ dvorani, shvatamo da je u pitanju epski podvig, gotovo bajka koja se i nakon 26 godina priča i koja inspiriše ljubitelje košarke širom sveta, a zauvek stoji urezana u srcima navijača Partizana“, naveo je Partizan.

Svega četiri sekunde delilo je španski Huventud od titule prvaka Evrope.

Par trenutaka pre ključnog momenta, Slaviša Koprivica je dodao loptu Saši Djordjeviću koji je stigao na protivničku polovinu terena, naskočio i uputio nezaboravan šut u koji je stalo sve ono što su crno-beli te sezone uložili u najveći uspeh srpske klupske košarke ikada.

S klupe predvodjeni mladim trenerom Željkom Obradovićem koji je radio pod budnim okom profesora Aleksandra Nikolića i potpredsednika Dragana Kićanovića, budući legendarni asovi evropske i svetske košarke su 1992. kreirali jednu od najlepših košarkaških priča svih vremena, navodi Partizan.

„I danas, 26. godina kasnije, Partizan, Beograd, Srbija i Evropa pamte svoje heroje. I danas, Partizan je večno zahvalan svojim domaćinima iz Fuenlabrade, mesta u kojem su se članovi našeg kluba osećali kao kod kuće. I danas, ne bledi sećanje na jednu istanbulsku noć i trnovit put koji su crno-beli prevalili dok nisu stigli na evropski tron. I danas, to je priča iz koje će mnoge generacije imati šta da nauče. O ljubavi, posvećenosti, profesionalizmu, ludoj mladalačkoj energiji i napornom radu koji je doneo trofej prvaka Evrope u Humsku ulicu, gde se i danas nalazi“, zaključuje se u podsećanju Partizana.

Titulu prvaka Evrope osvojili su: Aleksandar Djordjević, Predrag Danilović, Nikola Lončar, Zoran Stevanović, Dragiša Šarić, Željko Rebrača, Mladjan Šilobad, Slaviša Koprivica, Vlada Dragutinović i Ivo Nakić.

(Beta)