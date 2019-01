Đoković eliminisan u polufinalu turnira u Dohi, bes iskalio na reketu (video)

Srpski teniser Novak Đoković nije se plasirao u finale turnira u Dohi, pošto je večeras u polufinalu izgubio od Španca Roberta Bautistu-Aguta u tri seta, 6:3, 6:7 (6), 4:6.

Bautista-Agut je do druge pobede u njihovom devetom duelu došao posle dva sata i 35 minuta.

Španski teniser će u finalu turnira u Dohi igrati protiv boljeg iz duela između Italijana Marka Čekinata i Čeha Tomaša Berdiha.

Đoković je na visokom nivou igrao tokom celog meča, ali nije uspeo da se domogne finala u Dohi. Već na samom početku prvog seta došao je do brejka, a stečenu prednost je bez ikakvih problema sačuvao do kraja seta za vodjstvo od 1:0.

Početak drugog seta doneo je dosta neizvesnosti, Bautista-Agut prvi je došao do dve brejk lopti, ali ih nije iskoristio, da bi Đoković u sedmom gemu oduzeo servis rivalu.

Prvi teniser sveta u narednom gemu nije uspeo da potvrdi brejk, što je ga je iznerviralo, te je nezadovoljstvo ispoljio polomivši reket.

Španac je pri rezultatu 5:4 na servis Đokovića imao set loptu, ali ju je srpski teniser spasao „as“ udarcem, da bi potom izjednačio na 5:5.

Bautista-Agut je bez većih problema došao do vođstva od 6:5, a potom je ponovo imao dve set lopte na servis Đokovića, ali ih opet nije realizovao.

Drugi set rešen je u taj-brejku, a ponovo je prvi set lopte imao Španac, međutim, Djoković je uspeo da uzvrati mini-brejk i to pri rezultatu 6:5.

Đoković ipak nije uspeo da dođe do meč lopte, Španac je to iskoristio i taj period igre dobio sa 8:6.

Početak trećeg seta pripao je Špancu koji je odmah došao do brejka, a Đoković do kraja nije uspeo da doĐe do brejk lopte, pa se tako Bautista-Agut domogao finala.

