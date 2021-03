Lalatović: Utakmica sa Partizanom će biti jedan spektakl

NOVI SAD – Trener fudbalera Vojvodine Nenad Lalatović izjavio je da očekuje jedan težak meč protiv Partizana u 25. kolu Superlige, ali da aposlutno veruje u svoj tim.

Vojvodina sutra od 16 sati gostuje crno-belima na stadionu u Humskoj u derbiju 25. kola.

„Partizan igra kvalitetan napadački fudbal i zbog tog opredeljenja oni su i efikasni, kad se uzme u obzir da smo mi trećeplasirani tim, a da su oni trenutno na drugoj poziciji i to moram da kažem zasluženo. Očekuje nas jedan težak meč, ali ja apsolutno verujem u svoj tim, verujem u svoje igrače. Mi idemo tamo da se nadigravamo sa njima. Nećemo se braniti, pokušaćemo i mi da igramo za gol više“, rekao je Lalatović na konfeneciji pred sutrašnji duel.

„Nemamo razloga za strah, moji momci su pokazali da znaju da igraju protiv Partizana, što govori i činjenica da imamo poslednje tri vezane pobede protiv njih. U finalu Kupa smo ih pobedili, osvojili trofej, u Novom Sadu su vodili pa smo mi preokrenuli na 3:2, tako da će oni sigurno tražiti neku osvetu da pokažu da su bolji tim od nas“, rekao je Lalatović.

On je istakao da je prava šteta što navijača neće biti, jer smatra da će utakmica protiv Partizana zasigurno biti spektakl.

„Očekujem tvrdu i neizvesnu utakmicu, očekujem da moji igrači daju svoj maksimum, ne 100 nego 200 posto svojih mogućnosti i da sa pravom pokažemo da smo tu gde jesmo. Ono što je meni cilj ove godine jeste da odbranimo trofej Kupa Srbije. Utakmica će svakako biti jedan spektakl i krivo mi je što je korona i što neće biti publike jer tada utakmica dobije na žaru, na borbi, na jednoj vreloj atmosferi kao što je bilo u Nišu. Ja za takve utakmice živim i volim takve utakmice da vodim, one me inspirišu i izvlače maksimum kako iz mene tako i iz mojih igrača“, kaže Lalatović.

Sutrašnjom pobedom Vojvodina bi ostvarila četvrti trijmf za redom protiv ekipe Partizana, što bi prema rečima Lalatovića svakako bio veliki uspeh.

„Moji momci su mnogo toga lepog doneli Vojvodini. Ponavljam, ja aposlutno verujem u njih, izaćićemo na teren, borićemo se. Naravno da je teško pobediti Partizan četiri puta za redom. Dolaskom Saleta Stanojevića Partizan igra sjajan fudbal, ali kad imate kvalitet, rezultat se pravi uz dobru atmosferu. Mi ćemo ostaviti srce na terenu da odigramo dobru i kvalitetnu utakmicu“.

Uprava FK Vojvodina je pokrenula disciplinski postupak protiv Lalatovića, o kojem je kako kaže trener novosadskog tima, doznao putem medija.

„Ne znam šta sam ja to uradio da imaju na osnovu čega da me kazne. Tu informaciju sam dobio od novinara nakon meča sa Napretkom i kad sam je čuo ja sam bio u šoku jer mi niko to nije nagovestio. Meni ističe ugovor za dva meseca i ako se plaše da se ugovor sa mnom ne produži – ne mora da se produži. Ja bih ostao u Vojvodini samo ako svi to i žele“, rekao je on.

Nije u redu da se stvara ovakav pritisak meni i mojim igračima pred ovako bitnu utakmicu, ističe trener Vojvodine.

„Ja javno mogu da kažem da nisam ništa uradio. Jedina moja greška je to što sam izašao javno i tražio pare za zaposlene u klubu. Tada kad sam ja tražio pare, plate nisu bile na vreme, sad su isplaćene. Znam da to nije na meni da radim, ali ja ni na jedan način nisam oštetio svoj klub i svoju Vojvodinu. Ja Vojvodinu jako volim, ovde sam pronašao sebe. Mislim da je suludo da se pokreće bilo kakav postupak protiv mene dva meseca pred istek ugovora. Zarad Vojvodine sam mnogo kazni platio, platiću i ovu ako sam pogrešio. Izvinjavam se ako sam upravu kluba na bilo koji način uznemirio i prhvatam da platim kaznu za te ljude za koje sam se borio“, zaključio je Lalatović.

(Tanjug)

