Lazetić: Hteli smo na silu, ali nismo uspeli

BEOGRAD – Pomoćni trener Partizana Žarko Lazetić, nakon remija sa Mladosti iz Lučana (0:0), izjavio da su njegovi fudbaleri moraju da izvuku pouke iz meča u Humskoj i da je neophodno da se popravi realizacija.

„Utakmica može da se podeli na dva različita poluvremena, prvo u kojem smo bili dobri odradili sve što smo planirali i očekivali, stvarali šanse, ulazili u prostore koje smo znali da će nam se otvarati obzirom na specifičnost igre Mladosti iz Lučana. U drugom poluvremenu očekivano malo veća nervoza, srljanje u napred, pokušavali smo na silu da što pre postignemo pogodak“, rekao je Lazetić novinarima posle meča.

On je dodao da niko ne može da bude zadovoljan posle remija bez golova.

„Želeli smo pobedu bez obzira na celokupnu situaciju, muslim da iz prvog poluvremena mogu da se izvuku neke dobre stvari pouke, da popravimo realizaciju i da lakše dolazimo do postizanja golova“, rekao je Lazetić.

Kada je reč o narednoj utakmici sa Nordsjelandom u kvalifikacijama za Ligu Evrope, kaže da će novi stručni štab učiniti sve da se igrači na pravi način spreme.

„Mi smo svi profesionalci, igrači to znaju i koliko god fudbal bio tezak moramo da na sledeci mec gledamo kao priliku da budemo bolji i da se podignemo. Za to su potrebni rezultati golovi, pobede“, dodao je Lazetić.

Trener Mladosti Nenad Milovanović rekao je da mora da bude zadovoljan bodom.

„Sad kada se smire strasti i padne adrenalin, ovo je treće kolo imali smo dva teška gostovanja osvojili smo pet bodova i ja moram da budem zadovoljan. Što se tiče odbrane moram da budem zadovoljan blokom i defanzivom, ali nisam zadovolajan igrom napred u prvom poluvremenu. Partizan nije uspeo da nas ozbiljnije ugrozi, pokušavali su šutevima sa distance i po bokovima. Malo sam žustrije reagovo na poluvremenu, pa su tek u nastavku krenuli malo ofanzivnije“, zaključio je trener Mladosti.

