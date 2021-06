Nadal je „aut“

Novak Đoković, najbolji teniser sveta, osvajanjem Rolan Garosa postao je prvi teniser koji je među pretendentima za titulu najboljeg svih vremena osvojio svaki od četiri Grend slema bar po dva puta. Ovaj podvig imali su još Roj Emerson i Rod Lejver koji je isključio Rafaela Nadala iz debate o najvećem igraču u istoriji tenisa.

Đokovićeva 19. Grend slem titula koju je ostvario u Parizu, čime je stigao na korak od rekorda koji drže Rodžer Federer i Rafael Nadal koji u svojim vitrinama čuvaju po 20 trofeja, unela je dodatnu svežinu u napetu debatu o najboljem teniseru svih vremena.

Po brojnim parametrima Srbin vodi ispred Švajcarca i Španca u GOAT trci, jedini „trn“ zapadne javnosti je što mu dvojica rivala (još uvek) „beže“ za jednu Grend slem titulu.

Rod Lejver, legenda teniskog sporta iz šezdesetih godina prošlog veka, čovek čije ime nosi glavni stadion na kom se održava Australijan open, jedan je od trojice tenisera koji mogu da govore o intenzitetu i kontinuitetu u igri koji su potrebni da bi se osvojila bar po dva trofeja na sva četiri Grend slema na Turu.

Tennis Legend Rod Laver Leaves Out Rafael Nadal From GOAT Debate, Says Djokovic Is Up With Federer https://t.co/I3T3HtCnC9 via @sports_ess

Lejver je objasnio da je osvajao titule i kao amater i kao profesionalac, i da se ne seća koji način mu je bio teži, a o temi Novaka Đokovića, osamdesetdvogodišnji Australijanac govori sa oduševljenjem.

„On voli izazov koji je uvek prisutan. To je ono u čemu on konstantno uspeva. Ne dešava se često da ne uspeva da igra svoj najbolji tenis“, rekao je Lejver dodajući:

„On je drugačiji igrač. Mentalno je jak. Gem ili dva zaostatka u petom ne znači mu ništa. Uvek se bori“.

U vezi sa GOAT debatom, Lejver je rekao da iako favorizuje Rodžera Federera, niko ne može da ospori Đokovića. Takođe je istakao i da Srbin nesumnjivo pripada udžbenicima.

True greatness – tennis’ incredible trio

(Rohit Brijnath)

"The morning after Novak Djokovic went higher than Everest it made sense…" to focus on Djokovic? maybe? @rohitdbrijnath https://t.co/Q4sDL6Bp6X

— C Kristjánsdóttir ●🐊 (@CristinaNcl) June 18, 2021