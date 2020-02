Nadal priznao: Naravno da sam navijao protiv Đokovića u finalu

Rafael Nadal je priznao da je za njega lično bilo bolje da je Dominik Tim osvojio titulu na Australijan Openu, ali to ne znači da je ogročen što je Novak Đoković u Melburnu podigao trofej osmi, rekordni put.

Bila je to Đokovićeva 17 Gren slem titula, i sada ih ima samo dve manje od Španca i tri manje od apsolutnog rekordera, Rodžera Federera. Nole je pobedom odbranio i 2.000 bodova, čime je od ponedeljka zvanično ponovo najbolji teniser sveta.

Nadal je u razgovoru za španski list Marka priznao da se nadao da će Tim pobediti u duelu sa Đokovićem.

– Naravno da sam želeo da trijumfuje Tim. Ne moram da budem licemer, zar ne? Za mene lično bi to bilo bolje. Ali da budem iskren, spavao sam podjednako dobro protekla dva dana. Zato i nije važno da li je pobedio Tim ili Đoković – otkrio je 33-godišnji Majorčanin i dodao:

– Sve je to deo sporta. Taj turnir je posebno sjajan za Novaka. I sada je on prvi igrač sveta. To danas kažu brojke. A jedino što ja mogu da uradim je da mu čestitam na još jednom velikom uspehu – rekao je Rafa.