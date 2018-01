Novakov novi IMIDŽ prenerazio fanove (foto)

Novak Đoković održao je jutros prvi trening u Melburnu. Trenutno 14. teniser sveta pojavio se u ‘Rod Lejver areni’ sa novim trenerom, Radekom Štepanekom.

Đoković je tokom treninga nosio traku na povređenom laktu, ali su predstavnici medija koji su prisustvovali isticali da se nije činilo da ima poteškoće prilikom udaranja loptice.

Međutim, pažnju mnogima privukao je i novi Novakov izgled. Do sada smo navikli da ga viđamo obrijanog, ali se on u Melburnu pojavio sa primetnom bradom, na radost pripadnica nežnijeg pola, koje nisu krile oduševljenje novim Noletovim imidžom.

"Novak Djokovic has his first hit on Rod Laver Arena for 2018"

Novak's reaction after first hit 😅: pic.twitter.com/7Pphz8LcaN

— Basia (@BasiaID) January 9, 2018