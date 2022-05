Obradović: Možemo ravnopravno da igramo sa Zvezdom

BEOGRAD – Trener košarkaša Partizana Željko Obradović izjavio je da crno-beli mogu ravnopravno da igraju protiv Crvene zvezde u finalu plej-ofa ABA lige.

„Srećni smo i zadovoljni smo se izborili za priliku da budemo učesnici finala. To je bio cilj koji smo imali na početku sezone. Uspeli smo da dođemo do njega. Nama je najbitnije da je poslednja utakmica dobro odigrana i to raspoloženje treba da nas nosi, tako da probamo da se ravnopravno borimo protiv tima koji je u prednosti. To je iskusan tim, godinama igraju zajedno i igrali su mnogo finala. To je tim koji u svakom trenutku zna šta treba da radi na terenu. To su inteligentni igrači, koji čitaju odbranu i koji umeju da kazne svako preuzimanje. Mi moramo da budemo na tom nivou da bismo mogli da se borimo. Ali, da ponovim da smo zadovoljni i srećni što smo u finalu“, poručio je Obradović.

Kapiten Partizana Rade Zagorac je rekao da je Zvezda zadužila crno-bele.

„Igraćemo protiv ekipe koja je pravljena da momentalno donese kvalitet, to su igrači sa velikim rejtingom i velikim iskustvom i dosta kvalitetna, koji imaju mnogo godina i uspeha i za sebe. Nasuprot našem timu koji je pravljen za ono šta može da postane. Na kraju smo došli do toga da uradimo nešto lepo i za nas i za naše navijače. Oni su nas zadužili u prethodnom periodu, tako da mi možemo da obećamo da ćemo izgarati i dati sve što je u našoj moći da ostvarimo cilj“, istakao je kapiten crno-belih.

Finalna serija igra se na tri pobede. Prvi meč je na programu u petak od 20 sati. Zvezda ima prednost domaćeg terena.

(Tanjug)

