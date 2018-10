Partizan ponovo bez pobede, remi na Banovom brdu

Fudbaleri Čukaričkog i Partizana odigrali su danas nerešeno 1:1, u utakmici 14. kola Super lige Srbije.

Partizan je upisao treći uzastopni remi, a četvrti u poslednjih pet mečeva u domaćem šampionatu. Ekipa iz Humske je treća na tabeli sa 27 bodova, odnosno sada ima četiri boda manje od Radničkog iz Niša, a deset od prvoplasirane Crvene zvezde koja ima meč manje.

Na drugoj strani, Čukarički je četvrti sa 26 osvojenih bodova.

Izabranici Zorana Mirkovića su bili bolji rival na terenu i kontrolisali su utakmicu sve do njenog finiša, odnosno do poslednjih desetak minuta, kada je Čukarički mogao i do potpunog preokreta.

Partizan je poveo već u četvrtom minutu golom Gabrijela Enakea, na asistenciju Rikarda Gomeša. Crno-beli su nakon toga imali nekoliko prilika za ubedljivije vodjstvo, a u dva navrata lopta je završavala na prečki gola Čukaričkog.

Čukarički je izjednačio u 82. minutu iz prve prave šanse na utakmici, a strelac je bio Ognjen Mudrinskogi.

Partizan u narednom kolu dočekuje Vojvodinu, a Čukarički gostuje Mladosti.

(Beta)