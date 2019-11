Rafa izgubio živce zbog pitanja novinara o braku: To je sr*** (video)

Rafael Nadal poražen je na startu završnog ATP turnira u Londonu od Saše Zvereva i postoji mogućnost da će izgubiti prvo mesto i da će sezonu kao najbolji na svetu završiti Novak Đoković.

Loše raspoloženje sa terena preneto je i na salu za konferencije, a Španac je umalo izgubio živce zbog provokacije jednog novinara.

The better one. He was actually mad for a tiny bit there ubi well done 🤦🏻‍♀️ glad it ended up in laughter (at ubis expense) pic.twitter.com/GXMqc1WshO — monse 💜🇪🇸 19 (@conceptsbattle) November 12, 2019

Rafu je prilično iznenadilo pitanje Ubalda Skanagata, koji je tokom godina već imao brojne prepirke sa Nadalom, Đokovićem i Federerom, o uticaju nedavnog venčanja na njegovu igru.

– Večeras ste često igrali kratke poene. Ne znam zašto jer niste navikli na to. Želeo bih da znam, mnogim ljudima je svadba vrlo važno, ali je to i velika smetnja, pre venčanja, za vreme i posle venčanja. Zanima me da li je i vaša koncentracija kada je tenis u pitanju drugačija, iako ste sa istom devojkom već mnogo, mnogo godina – bilo je pitanje novinara koje je vidno uzbudilo Nadala.

– Da li ste me zaista to upravo pitali? Da li je to ozbiljno pitanje ili šala? Jeste li ste ozbiljni?

Novinar je potvrdio da je to zaista njegovo pitanje, a Španac je pokušao da smiri situaciju.

– Ok, samo sam iznenađen. Iznenadilo me je to što mi postavljate to pitanje zbog činjenice da sam sa istom devojkom već 15 godina i imam veoma stabilan i normalan život. Nema nikakve veze da li imam prsten na ruci ili ne. U privatnom životu, ja sam vrlo normalan momak. Možda je vama, koliko ste vi dugo sa svojom partnerkom, pitao je teniser novinara koji mu je odgovorio da ove godine slavi 30. godišnjicu braka.

– A pre toga? Možda vi niste bili sigurni, pa zato…Ok, nastavljamo na španskom jer ovo je sr**e – završio je Nadal deo konferencije na engleskom, odmahujući u neverici glavom zbog pitanja italijanskog novinara.

Rafa se u drugom kolu sastaje sa Danilom Medvedevim, a posle poraza obojici tenisera pobeda je vrlo važna, te će to biti svako uzbudljiv meč, koji je na programu u sredu u 15 časova.