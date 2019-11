„Rodžer i Novak u penziji? To bi odgovaralo Rafi“

Stric Rafaela Nadala, Toni Nadal, našalio se na račun Rodžera Federera i Novaka Đokovića.

Bivši trener prvog tenisera sveta ima originalan savet za Švajcarca i Srbina iako dobro zna da će mu se želja teško ostvariti, barem ne u skorije vreme.

Toni Nadal se našalio rekavši da bi Federer i Đoković trebalo da se više okrenu porodicama i da zanemare tenis.

„Federer je najstariji, ima 38 godina i četvoro dece. Ono što bi trebalo da radi je da bude više uz porodicu i da ne igra. I ako isto posavetuje i Đokovića, koji ima dvoje dece, mislim da bi im njihove porodice i Rafa bili zahvalni na tome“, rekao je Toni na jednom skupu u Valensiji.

Federer je nedavno pričao na tu temu, pre svega na uticaj koji porodica ima na njegove igre.

„Mislim da su poridica i moja supruga tajna moje dugovečnosti u tenisu. Neki igrači nemaju svoje porodice. kada ja bukiram let, kupim desetak karata, imamo 25 kofera, konvoj automobila, sve je to zabavno, ali i iscrpljujuće. To je velika obaveza, ali moja supruga ulaže mnogo energije, ali zna šta treba da radi jer to čini već 20 godina“.

„Pored toga, moramo biti oprezni kada pričamo o Mirki. Ona se pita i na koliko turnira ću igrati, gde ću nigrati, gde ćemo voditi decu jer ne želite ništa da propustite pa da vam kasnije bude žao. Sve dok je deci sve to zabavno, za mene je u redu da nastavim da se takmičim“, rekao je nedavno Federer.

Đoković, takođe, ne planira da Toniju ispuni želju.

„Ne znam koliko ću još osvajati najveće titule i igrati, ali moja je želja da to bude što je moguće duže. Nadam se da ćete me svi gledati kako se takmičim još mnogo godina“, rekao je Đoković.

