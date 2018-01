Vratio se Džoker: Novak sudio meč, vozio biciklu, peckao protivnike (video)

Najbolji srpski teniser Novak Đoković ne samo da je ponovo zablistao na terenu, već briljira i van njega.

Glavni „šoumen“ u svetu tenisa koristi svaku priliku da dodatno zabavi publiku. Tako je bilo i na egzibiciji „Taj brejk tens“ u Melburnu.

Poraz od Lejtona Hjuita na ovom neobičnom turniru nije pokvario Novaku raspoloženje. Novak se sjajno zabavljao pored terena. Pratio je ostale mečeve, šalio se sa kolegama, čak je u jednom momentu odlučio da bude i sudija…

Kada je legendarni Pet Keš, koji se na ovom turniru našao u ulozi voditelja, prišao Novaku i Nadalu i pitao ih dal li znaju ko vodi u njihovim međusobnim duelima, usledila je šaljiva prozivka Novaka:

