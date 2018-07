„Zaklaću te ako se udaš za Srbina“: Iza golmanskog heroja Hrvatske je potresan sukob s tastom

Novi junak Hrvatske koji je odbranio dva penala u seriji protiv Danaca u osmini finala Mundijala Danijel Subašić ima iza sebe vrlo potresnu životnu priču.

Subašić je ukrotio ključne udarce protiv Danaca, što su njegovi saigrači golovima pretvorili u 3:2 nakon 1:1 u 120 minuta igre.

Subašić je bio heroj nacije i pre dve godine na Evropskom prvenstvu, kada je odbranio penal Serhiju Ramosu i trasirao put do pobede nad bivšim prvakom Evrope, prenosi Telegraf.rs.

Sada već davne 2007. godine je prošao kroz životnu dramu kada je tast pretio smrću njegovoj supruzi. Razlog – njena želja da se uda za Srbina!

Danijel je rođen u Zadru, ali mu je otac Jovo Srbin. I upravo to mu je donelo puno problema u Hrvatskoj kada je rešio da stane na ludi kamen i oženi se devojkom Antonijom. Njen otac Ante Boca, Danijelov tast, prvo je prebio kćerku, a onda joj je i zapretio da će je zaklati ako se uda za Srbina!

Kada je Boca istukao Antoniju, ona je završila u ambulanti, a policija je odmah privela oca. Brzo je izveden pred sud i optužen za nasilje u porodici, ali ne postoje podaci o kazni koju je dobio. Naravno, ćerka je odmah pobegla od oca i počela da živi u Zadru s hrvatskim čuvarom mreže.

– Mnogo mi je žao zbog toga. Antonija je kod mene i tu će i ostati. Iako sam Srbin, a ona Hrvatica, mnogo se volimo i to je najvažnije. Meni niko nije pretio, a Antonija je svoju ljubav prema meni pokazala svojim dolaskom kod mene – rekao je davno Subašić.

Međutim, Subašić je već sledeće godine potpisao za Hajduk i sa suprugom se preselio u Split, gde je ostao do 2012. i nove selidbe u Monte Karlo. S njenim ocem se nikada nije pomirio.

– Tačno je da se moj otac zove Jovo, ali tvrdim da on sa srpstvom nema veze. On se izjašnjava kao Hrvat, ali pravoslavne vere. Tačno je i to da je moja majka Hrvatica i katolkinja Brkljača iz Raštevića – objašnjavao je svoje poreklo Subašić.