Završeno snimanje dokumentarca o rukometnom finalu iz 1993.

BEOGRAD – Poslednja klapa dokumentarnog filma o čuvenom rukometnom finalu iz hale „Pionir“ 1993. godine, tada moćnih timova Crvene zvezde i Partizana, pala je juče 23. maja na istom mestu, pod svodovima najpoznatije beogradske hale, tačno na godišnjicu utakmice koja je ostala u kolektivnom sportskom sećanju nacije.

Dva tima predvođena budućim zvezdama svetskog rukometa, Nenadom Peruničićem, Draganom Škrbićem, Nedeljkom Jovanovićem, Dejan Perićem, Aleksandrom Kneževićem, Igorom Butulijom, Senjaminom Maglajijom, Zoranom Đorđićem i drugima, odigrala su sjajnu sezonu koja je svoj vrhunac imala u trećem meču finala ple-ofa.

Nezaboravnom, nesvakidašnjem, sa puno preokreta i ludom završnicom koja je najbolje opisivala godine u kojima smo tada živeli.

O jednoj utakmici, ali i generaciji koja je ostavljena bez šanse da se takmiči na međunarodnoj sceni u najboljim godinama zbog sankcija uvedenih SR Jugoslaviji, priču je napisao rukometni novinar Žika Bogdanović, a produkcija Videostroj ušla u projekat snimanja filma.

Jedan od glavnih aktera cele priče, čovek koji je na parketu hale „Aleksandar Nikolić“ poslednjeg dana snimanja evocirao uspomene na čuveni gol koji je postigao u poslednjoj sekundi tog finala pre tačno 27 godina u dresu Partizana Nedeljko Jovanović, nije krio emocije.

„Niko od nas nije bio svestan da ćemo poslednji dan snimanja i naše završno okupljanje u „Pioniru“ biti baš na dan utakmice. Tako je izgleda bilo suđeno. Bilo je lepo i interesantno. U nekoliko dana snimanja spakovali smo sve emocije i sećanja, ne samo na tu utakmicu, već i na sve ono što smo kao generacija prošli u tim burnim vremenima. Nadam se da će film imati jednu istorijsku vrednost, a da će naši potomci i nove generacije imati priliku da vide kakva su to bila vremena i kakvi smo to sportisti bili mi“, rekao je Jovanović.

Legendarni kapiten te generacije rukometaša, u tom finalu 1993. godine, član Crvene zvezde Dragan Škrbić oduševljen je idejom o filmu.

„Uživali smo na snimanju, bilo je zanimljivo i lepo. Emocije su kulminirale kada smo čuli glas komentatora Srđana Kneževića i huk tribina sa te utakmice koji su nas vratili u taj dan. Nadam se da će ljudi uživati u podsećanju na jednu generaciju i istorijsku utakmicu po kojoj nas mnogi pamte. Čim se utakmica završila, bilo je jasno da će ostati zapisana u istoriji rukometa. Bila je spektakularna, neočekivana, atmosfera je bila čudesna, prvi put smo igrali u „Pioniru“, rekao je Škrbić.

„Ostala je u memoriji svih ljudi koji vole sport, ali ono što nisam mogao da pretpostavim da ćemo snimati film 27 godina kasnije. Utakmica jeste motiv, ali je najmanje prikazana, jer je želja bila da se prikaže i to kako smo trenirali, živeli, spremali za Olimpijske Igre u Barseloni na koje nismo otišli. Život pod sankcijama, devesete, to će biti prikazano, a mladi će moći da vide i jedno drugačije vreme. Verujem i da će šira publika proživeti sve emotivno, kako smo to i mi doživeli prethodnih dana. Voleo bih da film doprinese da neka nova deca zavole i zaigraju rukomet, kao što smo ti mi nekada“.

Idejni tvorac novinar Balkan-Handball.com Žika Bogdanović, veruje da će jedna ovakva priča inspirisati ljude iz rukometa i motivisati ih da pokrenu stvari na bolje u trofejnom sportu.

„Ideja nije bila da napravimo priču u kojoj je Partizan osvojio titulu, a Zvezda izgubila, već da kroz tu ludu utakmicu prikažemo i ludo vreme u kome se živelo. Vreme u kome je ta generacija bila izbačena sa međunarodne scene, nije mogla da igra velika takmičenja, ostala bez OI u Barseloni tri dana pre ceremonije otvaranja. Ta generacija rukometaša bila je osuđena da se nadmeće između sebe u možda i najgoroj godini u modernoj istoriji naše države. To finale plej-ofa je u tom trenutku bila shvaćeno kao borba za šampiona sveta, a ne SR Jugoslavije, zato ga i pamtimo. Verujem da će gledaoci imati šta da vide i čuju, a da će ljudi iz rukometa ostati inspirisani i motivisani za neke nove, lepe stvari u budućnosti“.

Menadžer projekta, autor uspešnih dokumentaraca „250 stepenika“ i serijala „Zlatni momci“ Vladimir Pajić, veruje da će publika biti zadovoljna.

„Utisci su fantastični, svi smo bili na jednom novom zadatku. Energija čitave ekipe sa glavnim akterima je bila fenomenalna. Najbolji pokazatelj za to jeste da mi iz ove perspektive prvi dan snimanja koji se desio pre šest dana, deluje daleko kao da je bio pre mesec i po. Ovo će biti važan film za ovu generaciju i nadam se jedan elektro-šok za rukomet, sport za koji smo kao nacija talentovani i imali velike rezultate. Kada je sportski film u pitanju, ovo je vrhunska produkcija“, rekao je Pajić.

(Tanjug)

