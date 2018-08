Brnabić posetila fabriku konditorskih proizvoda „Neli“

LOZNICA – Premijerka Srbije Ana Brnabić posetila je danas Loznicu, gde se sastala sa gradonačelnikom Vidojem Petrovićem i posetila fabriku konditorskih proizvoda „Neli“.

Ona je zahvalila toj kompaniji što pomaže zapošljavanje u Srbiji, s obzirom da ima više od 300 radnika, i poručila da ključ razvoja cele zemlje leži upravo na lokalnom ekonomskom razvoju i firmama kao što je Neli.

„Zato posećujem domaće i porodične kompanije, imamo odličnu lokalnu smaoupravu u Loznici i druge opštine treba da slede taj primer. Želim da pokažem koliko veliki potencijal imamo i koliko imamo pametne lokalne kompanije koje zapošljavaju između 100 i 300 ljudi, a ne pitamo ih kao država dovoljno često – šta je to što vama treba. Fokusiramo se ponekad više na strane investitore. To jeste važno, ali moramo da se okrenemo i lokalnim kompanijama i damo im veću podršku“, rekla je ona.

Istakla je da „Neli“ ima izvoz vredan veći od šest miliona evra godišnje i da izvozi u region, EU i Rusiji.

Prema njenim rečima, takve kompanije su u rangu poželjnih stranih investitora u Srbiji.

Zahvalila je firmi „Neli“ i što ulazi u program dualnog obrazovanja u saradnji sa srednjom stručnom školom za konditorske proizvode.

Direktor i vlasnik fabrike „Neli“, Mitar Obradović je najavio da će uložiti novac u pravljenje bombonjere Azbuka, uz podršku Ministarstva prosvete, i da će svako slovo imati različito čokoladno punjenje.

Brnabić je rekla da Loznica ima 73 manje zaposlenih od potrebe i da rade po svim mednadžerskim standardima, kao i da je važno to što imaju Kancelariju za lokalni ekonomski razvoj.

Kaže da je u prvo uveden adresni registar u Loznici i da je 677 ulica dobilo ime, kao i da je preko 12.300 kuća dobilo brojeve.

Kada je reč o kompaniji Rio Tinto i istraživanju jadarita, Branbić je rekla da je to jedan od najvažnijih projekata u Srbiji i da prethodna studija izvodljivosti treba da bude gotova do kraja godine, zatim do 2020. da se donese odluka o investiciji i do 2023. da se napravi pogon za preradu jadarita.

Onda bi, prema njenim rečima, bili dovedeni investitori koji bi od jadarita pravili poluproizvoe ili proizvode namenjene izvozu.

Brnabić je rekla da na jesen u Loznicu treba da dođu dva nova investitora koji će zaposliti ukupno oko 3.000 ljudi.

Na pitanje novinara kada će biti u funkciji most Ljubovija – Bratunac, premijerka je rekla da je Srbija završila most, ali da BiH nije izgradila zajednički gradnični prelaz i da će naša država nastaviti da insistira da se uvede privremeni granični prelaz.

„Ipak, ne verujem da će biti bilo šta pre izbora u BiH“, dodala je ona i pdsetila je da je u planu i gradnja autoputa Ruma – Šabac – Loznica i naglasila da će to dodatno razviti taj deo Srbije.

(Tanjug)