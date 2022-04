Er Srbija i ITA Ervejz proširili kod šer sporazum

BEOGRAD – Er Srbija i ITA ervejz dodatno su proširili kod-šer saradnju, sklopljenu u novembru, samo mesec dana nakon pokretanja letova italijanskog avio-prevoznika, saopštila je danas srpska avio-kompanija.

Zahvaljujući unapređenju partnerstva, putnici će na raspolaganju imati više opcija za rezervaciju letova do destinacija u mrežama srpske i italijanske nacionalne avio-kompanije.

Er Srbija će svoju JU oznaku za let (marketing kod) postaviti na dodatne domaće letove ITA ervejza, preko Rima, do gradova kao što su Bolonja, Firenca, Napulj, Ređo Kalabrija i Verona, kao i na letove do međunarodnih destinacija – Barselone, Kaira, Malte i Tel Aviva.

Marketing kodovi srpske nacionalne avio-kompanije su dostupni i na letovima ITA ervejza preko Rima za Atinu, Bari, Brindizi, Đenovu, Kataniju, Lamecija Terme, Palermo, Tiranu, Torino, Trst i Veneciju.

Uz vazdušne linije do Milana i Rima, ITA ervejz će svoj marketing kod postaviti i na direktne letove Er Srbije između Beograda i Venecije, kao i na letove preko glavnog grada Srbije do Dubrovnika, Pule i Splita.

Marketing kodovi italijanskog avio-prevoznika dostupni su i na letovima Er Srbije za Atinu, Banjaluku, Bukurešt, Ljubljanu, Podgoricu, Sarajevo, Sofiju, Skoplje, Solun, Tivat i Tiranu.

„Radujemo se proširenju poslovnih odnosa i daljem razvoju saradnje sa kompanijom ITA ervejz, koja se do sada pokazala kao veoma uspešna. Uvođenjem novih kod-šer letova, dodatno ćemo doprineti unapređenju i jačanju kulturnih i ekonomskih veza između naših zemalja, dok ćemo putnicima obezbediti još atraktivniju ponudu i brže konekcije“, rekao je direktor za komercijalu i strategiju Er Srbije Boško Rupić.

Unapređenjem partnerstva, putnici će moći lakše da stignu do destinacija kao što su Malta, Kairo i Tel Aviv, ka kojima Er Srbija trenutno ne saobraća.

Putovanja do Malte su, takođe, dostupna preko Rima, zahvaljujući partnerstvu srpskog avio-prevoznika sa Er Maltom, dok su Kairo i Tel Aviv dostupni putem Er Srbijinih letova za Istanbul, kroz kod-šer partnerstvo sa Turkiš erlajnsom.

Avio-karte u okviru proširenog kod-šer ugovora su dostupne za prodaju.

(Tanjug)

