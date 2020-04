Kovačević:Prvi kvartal procenjujem na plus 5,u drugom 1 odst

BEOGRAD – Ekonomista Miladin Kovačević, inače direktor Republičkog zavoda za statistiku, procenjuje da je rast BDP Srbije u prvom kvartalu bio plus 5 odsto, a da bi u drugom, od aprila do juna, prema svim sadašnjim pokazateljima, mogao da bude jedan odsto.

„Najnovija događanja i sve veća ekonomska aktivnost privrednih subjekata, te martovski podaci za industriju, koji pokazuju da je prerađivačka porasla za oko 2, 7 odsto, uprkos tome što je pola meseca bilo vanredno stanje, kao i to da je moja procena za prvi kvartal pet odsto, zaključujem da prvobitno izrečena ocena nultog rasta u toku godine nije bila preoptimistična“, kaže Kovačević za Tanjug.

Kovačević navodi da je verovatnoća bila da u drugom kvartalu, od aprila do juna BDP raste oko jedan odsto, da za pola godine imamo pad od minus dva odsto i da celu godinu budemo na nultom rastu.

„To su sve kalkulacije koje počivaju na verovatnoćama“, dodao je on.

Komentarišući poslednje podatke Eurostata za prvi kvartal 2020. godine koje predviđaju privredni pad u EU od 3,5 procenata, a u Evrozoni minus 3,8 Kovačević je rekao da se one ne slažu sa procenama koje je pognozirao MMF pre dve nedelje , a koje su pokazale da bi taj pad mogao da bude minus 6, 1 odsto.

Ističe da Eurostat može verodostojnije da proceni efekte krize.

„MMF je prognozirao pad BDP Srbije za tri odsto i to je vrlo konzervativna procena“, rekao je Kovačević.

Navodi da je april najgori mesec što se očekivanja rasta tiče imajući u vidu krizu, ali da informacije koje stižu od preduzeća koja se bave proizvodnjom i trendovi što se zaposlenosti tiče dovode do toga da se može doći do zaključka da će u drugom kvartalu, odnosno od aprila do juna BDP Srbije imati rast od jedan odsto.

Kancelarija za statistiku EU u svom poslednjem izveštaju za prvi kvartal 2020. godine predviđa privredni pad u EU od 3,5 procenata, a u Evrozoni minus 3,8 odsto, što je najveći pad, kako navode, od početka merenja ove statistike 1995 godine.

Evrostat navodi da će se u prvom kvartalu 2020. godine, u zemljama koje koriste zajedničku valutu evro, BDP smanjiti za 3,8 procenta u odnosu na prethodni kvartal. Za isti period na novou EU 27 predviđa se prviredni pad od 3, 5 procenata BDP.

(Tanjug)