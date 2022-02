Od prvog dana veliko interesovnje za nabavku novih traktora

BEOGRAD – Direktor Uprave za agrarna plaćanja Marko Kesić izjavio je za Tanjug da je prvog dana prijavljivanja na javni poziv za nabavku novih traktora iz programa IPADR 2, na prijavnici Uprave primljeno 36 zahteva poljoprivrednika.

Uprava je novi javni poziv raspisala 14. februara, a zahtevi se primaju od danas do 22. aprila.

Pozivom su obuhvaćeni sektori mleka, mesa, voća i povrća, ostalih useva kao što su određene vrste žitarica i industrijskog bilja, grožđa i jaja.

„Ovim pozivom obezbeđena su sredstva u visini od 1,35 milijardi dinara, odnosno 11,5 miliona evra u skladu sa Pravilnikom i posebnim propisom koji uređuje raspodelu podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju. Predmet javnog poziva su investicije u fizičku imovinu i prihvatljivi troškovi u nabavku novih traktora sa standardnim delovima, uređajima i opremom, uključujući kabinu, koji odgovaraju standardu emisije izduvnih gasova stejdž 5“, rekao je Kesić.

Objasnio je da snaga traktora čija se nabavka subvencioniše IPARD sredstvima zavisi od sektora ulaganja i obima proizvodnje.

„Ako se neko bavi voćarstvom na površini od dva do 10 hektara, moći će da nabavi traktor snage do 60 kilovata. Jači traktor, do 80 kilovata, moći će da nabavi ako ima veće površine, između 10 i 50 hektara. Proizvođači mleka moći će da nabave traktore snage do 100 kilovata, ukoliko gaje od 50 do 300 mlečnih krava, dok će oni kolji uzgajaju od 20 do 50 krava morati da se zadovolje traktorom snage do 80 kilovata“, naveo je Kesić.

On je naglasio da je na prethodna dva IPARD javna poziva za nabavku traktora vredna 16 miliona evra stiglo ukupno 830 zahteva, od kojih je odobren 481 zahtev, a da je do sada isplaćeno 380 zahteva u vrednosti od 13,1 milion evra.

„Verujem da će na ovaj poslednji javni poziv stić bar 500 zahteva, sudeći po tome da smo na prijavnici već prvog dana primili 36 zahteva“, rekao je Kesić.

Informacije o raspisanom Javnom pozivu dostupne su na telefon Info-centra Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede: 011/260-79-60 ili 011/260-79-61, kao i kontakt centra Uprave za agrarna plaćanja: 011/30-20-100 ili 011/30-20-101, svakog radnog dana od 7:30 do 15:30 časova.

(Tanjug)

