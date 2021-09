SRB i RUM potpisale Memorandum o razvoju saradnje na Dunavu

BEOGRAD – Agencija za upravljanje lukama Srbije i rumunska Administrativna uprava dunavskih i morskih luka (APDM) potpisale su danas u Beogradu Memorandum o razumevanju koji će u oblasti teretnog i putničkog saobraćaja doprineti razmeni iskustava, promotivnim aktivnostima i zajedničkim projektima.

Ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Tomislav Momirović, koji je prisustvovao potpisivanju, ocenio je da je Rumunija sinonim prijateljstva sa Srbijom, jer je to, kaže, država sa kojom nema otvorenih pitanja, a „takvi odnosi bili su kroz vekove“.

On je podsetio na istoriju ranijih zajedničkih ulaganja na reci Dunav, a pre svega na Đerdapu.

Momirović je istakao da su u poslednjih više decenija izostajale investicije u vodi, saobraćaju i infrastrukturi u Srbiji i naglasio da se to danas menja.

Rekao je da Srbija u toj oblasti planira investicije od pola milijarde evra, što će, ističe, omogućiti bolju povezanost srpskih dunavskih luka sa železnicom, kao i tih luka sa Crnim morem.

Momirović je dodao da je to trebalo uraditi pre 30 do 40 godina, uz naglasak da će to biti sada urađeno.

Istakao je da su te inevsticije samo deo „velikog investicionog talasa u kojem se Srbija nalazi“.

Ambasadorka Rumunije u Srbiji Silvija Davidoju naglasila je da je ovo potpisivanje istorijski trenutak u okviru saradnje dve zemlje u oblasti plovidbe Dunavom, koja, dodala je, traje puno vremena.

Sadašnju saradnju ocenila je kao dobru i istakla da su ispred Srbije i Rumunije nove prilike za saradnju.

Navela je da je Memorandum pravni osnov za razmenu informacija i investicija, te da će omogućiti bolji protok robe u oba smera.

Ona je istakla i neke od projekata koje razvijaju luke sa obe strane granice, a posebno multimodalnu luku u Rumuniji i prugu širokih koloseka.

Ambasadorka je rekla da Dunav i granica nikada nisu razdvajale dve države, već su, kaže, mogućnost da se ujedine.

(Tanjug)

