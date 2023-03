Tanasković: Više od 30.000 poljoprivrednika registrovalo gazdinstvo na eAgrar

BEOGRAD – Ministarka poljoprivrede Jelena Tanasković izjavila je Tanjugu da se do danas na platformu eAgrar registrovalo više od 30.000 poljoprivrednih gazdinstava.

Tanaskovićeva je zahvalila poljoprivrednicima na jako dobrom odzivu i istakla da su tako pokazali da razumeju značaj eAgrara.

„Ono što hoću da naglasim je to da nema nikakvog roka. Nikada se sistem neće više zatvoriti. Što znači da svako to može da uradi kad god poželi“, rekla je ministarka na Forumu za poslovnu i naučnu saradnju Srbije i Italije koji se održava u Beogradu.

Dodala je da konačni rok za prijavu nije 31. mart, ali da će za prijave za subvencije poljoprivrednici morati da budu prijavljeni u registar putem eAgrara.

„Moj savet poljoprivrednicima je da to urade, što pre. Ako postoji nešto što treba da se ispravi u registrima, da to urade pre prijave. Da reše svoje imovinsko stanje u Republičkom geodetskom zavodu. Prosto ima za to vremena, i ne treba da bude panike“ rekla je Tanskovićeva za Tanjug.

(Tanjug)

