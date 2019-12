Virpul povlači pola miliona veš mašina sa tržišta

LONDON – Američki proizvođač bele tehnike, Virpul (Whirpool), povlači sa britanskog tržišta pola miliona veš mašina zbog potencijalnog rizika od požara, saopšteno je iz te kompanije.

Kod 519.000 mašina za pranje rublja, prodatih između oktobra 2014. i februara 2018. godine, utvrđena je fabrička greška. Otkriveno je da dolazi do blokade vrata, odnosno poklopca, zbog čega može doći pregrejavanja i mogućeg zapaljenja uređaja.

„Kad se aktiviraju grejači u mašini, to za sobom povlači i automatsko zaključavanje vrata. U nekim slučajevima može doći do povezanog kvara da osigurač neće da isključi ceo sistem, tako da može doći do požara“, naveli su iz Virpula, piše Independent.

Isto upozorenje odnosi se i na vlasnike brendova Hotpoint i Indesit, koji su takođe u delimičnom vlasništvu te američke kompanije.

Iz Virpula su poručili da svi kupci koji spadaju u rizičnu grupu od januara iduće godine mogu da zamene svoje uređaje bez ikakve naknade, prenosi novac.hr.

Ovo nije prvi opoziv uređaja Virpula. Kompanija je početkom ove godine, zbog istih razloga, povukla sa tržišta čak 500.000 mašina za pranje sudova.

(Tanjug)