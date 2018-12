Zorana Mihajlović: Iduće sedmice preseliću ministarstvo u Grdeličku klisuru na Koridoru 10

Ministarka gradjevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Zorana Mihajlović izjavila je danas da će iduće sedmice „preseliti“ ministarstvo u Gredličku klisuru, gde se završava deonica autoputa na Koridoru 10.

„Završetak Koridora 10, odnosno autoputa kroz Gdeličku klisuru, najznačniji je infrastrukturni projekat Srbije u poslednjih nekoliko decenija. Srbija će sa završenim Koridorom 10 biti mnogo drugačija od ove koja je danas. I za mene kao resornu ministarku nema prirodnijeg mesta od mesta na kom se ovaj projekat trenutno završava. Čitave naredne nedelje moji saradnici, državni sekretari, pomoćnici ministra i ja bićemo u Grdeličkoj klisuri, tamo ćemo biti i smešteni i čitavo ministarstvo biće izmešteno na Koridor 10, jer za nas nema važnijeg posla od tog“, izjavila je ministarka.

Ona je za Radio-televiziju Srbije kazala da svojim 24-časovnim prisustvom na Koridoru želi da pokaže koliko je Vladi Srbije značajan završetak ovog projekta.

„Činimo ogromne, nadljudske napore da do kraja godine pustimo za putnički saobraćaj autoput kroz Grdelicu. To je želja svih nas, to je želja svih radnika i firmi koje izvode radove. I nije lako, ima problema, ne želim da krijem, ali baš zato želim i da, koliko god mogu, svu svoju snagu uložim u njihovo rešavanje kako bismo završili ovaj istorijski posao. Želim i da svi vide koliko je građevinski teška ova trasa, ali i kako impresivno izgleda sve što je do sada uradjeno“, rekla je Zorana Mihajlović.

Ona je navela da želi da se lično uveri u bezbednost tog autoputa.

„Baš zato što je reč o jednom od najtežih gradilišta u ovom delu Evrope, za mene je bezbednost svih koji budu koristili ovaj auto-put od najveće značaja. Zato želim da sa stručnjacima obidjem sve deonice u Grdelici kako bih se i lično uverila u bezbednost ove deonice. Nijedan metar autoputa neće biti otvoren ukoliko nije 100 odsto bezbedan“, rekla je Zorana Mihajlović.

(Beta)