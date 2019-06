Djilas: Da bi bilo izbora vlast i opozicija moraju da se dogovore, mora jedna opoziciona lista

Predsednik Stranke slobode i pravde Dragan Djilas izjavio je da je neophodno, kako bi se došlo do izbora, da se smanje tenzije i mržnja i da svi koji idu na izbore prihvate rezultate koje će ti izbori dati.

„Da bi se do toga došlo, mora da se pregovara izmedju stranaka opozicije i stranaka vlasti, kakva god da je vlast i kakva god da je opozicija, i ko god činio te stranačke pregovaračke timove“, rekao je Djilas, za novi broj nedeljnika Vreme.

On je, objašnjavajući da se moraju smanjiti tenzije da bi se došlo do izbora, konstatovao da „živimo u zemlji prepunoj tenzija, agresije, mržnje, u kojoj sutra nije moguće organizovati fer i poštene izbore, jer ko zna do čega bi dovele tenzije“.

Na pitanje zašto je na protestima broj ljudi znatno manji sada nego pre mesec ili dva, Djilas je rekao da „ne možete očekivati da će ljudi da hodaju svakog petka ili subote iz nedelje u nedelju“.

On je rekao da ih je najviše bilo na šetnji „za Olivera Ivanovića, pa sledeći put 13. aprila, pa će opet na jesen, ako se ništa u ovoj zemlji ne promeni“.

„Ponovo će biti ljudi u velikom broju na ulici. Ta energija ne može da nestane, ona je tu. Ona je dovela da u Srbiji danas koalicija oko SNS može pod ovakvim (ne)uslovima da dobije 43 odsto, a ujedinjena opozicija 41 odsto“, rekao je Djilas.

Prema njegovim rečima, 19 odsto ljudi u istraživanjima kaže „opozicija, ali ne znam za koga“.

„Onda ide Savez za Srbiju sa 15 odsto i tako dalje. Ti ljudi će izaći na izbore, i zato se zalažem da na izborima mora da bude jedna opoziciona lista. Nema druge. Ali, da bismo došli do tih izbora, moraju da se promene izborni uslovi i moraju da se promene mediji“, rekao je Djilas.

Prema njegovim rečima, predsednik države Aleksandar Vučić „živi kao u Matriksu – živi u virtualnom svetu medija i mediji su mu sve“.

„On vlada medijima, plus parama i pritiskom na ljude, raznim ekipama koje idu po Srbiji i prete, ne vlada rezultatima, pošto ih nema“, rekao je Djilas.

(Beta)