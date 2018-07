Dok SAD i Britanija miniraju Rusiju na svakom koraku, Putin „zabija diplomatske golove“

SAD i Velika Britanija nisu birale sredstva i metode kako bi kompromitovale i stavile u izolaciju Rusiju u međunarodnoj areni, ali Svetsko prvenstvo u fudbalu nateralo je čak i zapadne medije da priznaju da Vladimir Putin „zabija diplomatske golove“.

Si-En-En navodi da ruski predsednik igra na poziciji državnika i da svetski lideri dolaze u Moskvu na Mundijal, što podiže ugled Putinu i stavlja Rusiju u centar geopolitičkog dešavanja, dok ruski lider osvaja važne diplomatske poene.

I zaista, od početka Šampionata u Rusiju dolaze najveći svetski državnici — predsednici, premijeri, ministri, kraljevi i prinčevi, a Putin se sa mnogima od njih i sastao.

Na prvoj utakmici Putin je u svečanoj loži ugostio saudijskog prestolonaslednika Mohameda bin Salmana i još desetak predsednika Zajednice nezavisnih država, Latinske Amerike i Afrike. Usledila je poseta predsednika Južne Koreje i predsednika Portugalije koji su primljeni u Kremlju pre nego što su otišli u Soči da gledaju utakmice svojih timova.

Dolazili su i drugi lideri da bodre svoje nacionalne timove, mada se nisu sastajali s ruskim predsednikom: predsednik Švajcarske, kralj Belgije, kralj Španije Felipe. Španskom monarhu Putin je telefonirao posle utakmice, pohvalivši igru njegovog tima. Na meču Rusije i Španije je bio i katarski emir, čija zemlja ne učestvuje na Prvenstvu, a sa njim, kao i sa kraljem Felipeom, razgovarao je premijer Dmitrij Medvedev.

Emir Katara mogao bi da dođe ponovo u Moskvu, na ceremoniju zatvaranja i da se tada sastane sa Putinom i sa njim razgovara o političkim temama, bilateralnoj saradnji, regionalnim temama i odnosima sa Saudijskom Arabijom, sa kojom se Katar nalazi u stanju Hladnog rata, izazvanog rivalstvom i borbom za uticaj nad islamskim svetom, što je i dovelo da prekida diplomatskih odnosa.

Posebna tema je nabavka sistema S-400. Mediji su pisali da Saudijska Arabija, jedna od država koja učestvuje u blokadi Katara, preti vojnom akcijom ako Katar kupi te ruske sisteme.

U pismu francuskom predsedniku Emanuelu Makronu do kojeg su došli mediji saudijski kralj Salman je izrazio „duboku zabrinutost“ zbog toga što Katar namerava da nabavi S-400 i zatražio je od Francuske da poveća pritisak na Katar koji, kako je naveo, preti saudijskim bezbednosnim interesima.

Salman u pismu navodi da će, ako rakete stignu u Katar, Rijad „biti spreman da preduzme sve neophodne mere da eliminiše taj odbrambeni sistem, uključujući vojnu akciju“.

Ruski eksperti ističu da Moskva nije zainteresovana za pogoršavanje njihovih odnosa, već da želi da se uspostavi dijalog između Katara i Saudijske Arabije, a takođe i između njih i Irana. Ne samo zato što svi zajednički regulišu svetska tržišta gasa i nafte, nego i zato što uloga Rusije na Bliskom istoku raste usled činjenice da ne podstiče konflikte, već ih „gasi“. Uz to i Saudijci pregovaraju sa Moskvom o kupovini istih tih sistema S-400.

Pored toga, i finale Svetskog prvenstva, 15. jula, daće mogućnost Putinu da pokaže koliko je veliki državnik: ruski lider je na finalnu utakmicu pozvao izraelskog premijera Benjamina Netanijahua. I dok Netanijahu nije još odgovorio na poziv da dođe na finale, palestinski lider Mahmudom Abasom je potvrdio dolazak.

Očekuje se da će se Netanijahu u Moskvi sastati sa Putinom 11. jula, ali se ne zna da li će prisustvovati i samoj završnici Šampionata.

Petar Akopov, zamenik glavnog urednika lista „Vzgljad“ smatra da je Mundijal postao dobar teren za postizanje napretka u političkim pitanjima.

„Svetsko prvenstvo je obezbedilo važne kontakte i susrete. To je bilo jasno od samog početka, kada su Rusiju prvi put u istoriji posetili predsednici Paragvaja, Paname i Ruande sa kojima Rusija ima malo kontakata, ali u kojima ima svoje interese, a da ne govorim o posetama predstavnika velikih zemalja poput Saudijske Arabije. Najinteresantnije će biti ako dođe do susreta palestinskog predsednika Mahmuda Abasa i izraelskog premijera Benjamina Netanijahua, koji je planiran u Rusiji. Ako se to desi, to će biti supersenzacija! Rusija već dve-tri godine radi na tome da se oni sastanu u Moskvi. Tramp namerava da spremi plan o regulisanju arapsko-izraelske situacije i želi da SAD povrate vodeću ulogu, ali je to mesto zauzeo Putin. Tramp želi da preuzme inicijativu, a Putin to, podrazumeva se, ne dozvoljava. Rusija zahvaljujući fudbalu ili tačnije koristeći se fudbalom može Trampu da ’ukrade šou‘, ako dovede Abasa i Netanijahu za pregovarački sto“, kaže Akopov za Sputnjik.

On podseća da se najviši zvaničnici Izraela i Palestine nisu sastali već skoro deceniju, a da je svet u poslednjih sedam godina veoma zabrinut i zbog drugih konflikata u regionu, koji su posledica Arapskog proleća (Sirija, Libija, Jemen), dok palestinsko-izraelski problem i posebno status Jerusalima ostaju gorući problemi ne samo Bliskog istoka, nego i celog sveta. Situacija je pogoršana posle prebacivanja Ambasade SAD iz Tel Aviva u Jerusalim, a sada Tramp sprema svoj plan za regulisanje situacije u tom regionu.

Ipak, Putin će Svetsko prvenstvo krunisati susretom sa Donaldom Trampom 16. jula u Helsinkiju, dan posle finala.

Akopov dodaje da je Rusija tokom Šampionata stvorila dobar imidž i stekla „politički kapital“, koji može pomoći i na pregovorima dva lidera.

„Moramo shvatati da Trampov cilj nije izolacija Rusije, on je spreman za dijalog, a da je zavisilo od njega on bi došao na Svetsko prvenstvo. Međutim, on to sebi ne može da dozvoli. Tramp će tom sastanku pristupiti sa pozicije ravnopravnog, jednakog, naročito zbog toga što američki mediji pišu da je Trampa opasno ostavljati sa Putinom ’jedan na jedan‘, pošto ga ruski predsednik može vrbovati ili obmanuti, i tome slične gluposti“, kaže Akopov.

Do kraja Šampionata sveta ostalo je da se odigra još osam utakmica. Predsednica Hrvatske Kolinda Grabar Kitarović je već bila na meču u Nižnjem Novgorodu, a očekuje se da će doći da bodri hrvatsku reprezentaciju i na utakmici sa Rusijom, 7. jula u Sočiju. Belgijski kralj će takođe verovatno doći da podrži svoju selekciju na utakmici s Brazilcima u Kazanju. I francuski predsednik Emanuel Makron je obećao je da će doći na Prvenstvo. Ostaje da se vidi hoće li i lideri Švedske i Britanije doći na mečeve svojih reprezentacija, s obzirom da su se političari tih zemalja zalagali za bojkot Mundijala.

„Ako u polufinalu bude igrala Engleska, moguće da britanski šef diplomatije Boris Džonson neće izdržati, pa možda i on dođe u Rusiju. Britanska premijerka Tereza Mej sigurno neće doći, dok se može desiti da Džonson kaže da Britanija i dalje ignoriše Rusiju i možda dâ obećanje da se neće sastajati sa ruskim političarima, a dođe pod izgovorom da gleda polufinale. S druge strane, Šveđani su bili gotovo najtvrđi u stavu da treba poštovati ’blokadu‘ Rusije i bojkotovati Šampionat, ali mi vidimo da njihovi političari već dolaze na utakmice i da će dolaziti ako njihova reprezentacija prođe dalje, zato što u ovoj situaciji odanost evroatlantskim idealima ipak nije aktuelna“, kaže Akopov.

Ruski eksperti ističu da su u Rusiju dobrodošli svi gosti Šampionata, bilo da je reč o zvaničnicima ili navijačima.

Za Svetsko prvenstvo prodato je više od 2,5 miliona karata, a zapadni mediji konstatuju da je to Rusiju promovisalo i kao turističku destinaciju. Oni ističu i da je ruski nacionalni tim, koji je ušao u prvenstvo kao najslabije rangiran u grupi, zaigrao iznad svih očekivanja.

(Sputnjik)