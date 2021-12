EU: Prvi projekti iz ekonomskog paketa za Zapadni Balkan krajem decembra

Evropska komisija očekuje da krajem decembra budu odobreni prvi projekti iz EU Ekonomsko-investicionog paketa za Zapadni Balkan, a to će biti deo od milijardu i sto miliona evra za ovu godinu od ukupno predvidjenih devet milijardi evra do 2027, uz mere da se do tog roka ukupno privuče još dvadesetak milijardi evra sredstava finansijskih organizacija i privatnog kapitala.

Kako su agenciji Beta rekli izvori u Evropskoj komisiji(EK), neki projekti iz zemalja Zapadnog Balkana su već pristigli u Brisel i svaki od projekata, koji moraju biti „vrlo temeljito pripremljeni“, će biti pojedinačno razmotreni.

Do kraja decembra treba da bude stavljen na snagu i EU fond predpristupne pomoći IPA III od ukupno devet milijardi evra, odobren za razdoblje 2021-2027, iz kojeg će biti finansirani projekti iz Ekonomsko-investicionog paketa, u očekivanju dodatnih sredstava od još 20-ak milijardi evra.

Paketom EU,koji je usvojen još u oktobru 2020. i kojim bi trebalo da se privuku i značajna privatna ulaganja, su kao prioriteti utvrdjeni razvoj ili obnova glavne drumske i železničke veze, obnovljiva energija i prelazak sa uglja na druge izvore energije, povećanje energetske efikasnosti, smanjenje efekta staklene bašte, upravljanje otpadom i otpadnim vodama, kao i uvodjenje širokopojasnog interneta.

Prema objašnjenju zvaničnika EK, posebno je važno da „Zapadni Balkan ostvari klimatske ciljeve EU iusvoji energetske i klimatske težnje Unije da se izbacivanje (CO2) gasova izazvano efektima staklene bašte smanji za 55 odsto do kraja ove decenije…što zahteva temeljite preobražaje“.

Za tu svrhu će biti predvidjena precizna finansijska sredstva kad su u pitanju teški izazovi poput napuštanja uglja u proizvodnji energije,povećanje nezaposlenosti, poremećaji na tržištu rada, uvodjenje taksi na uvoznu robu i električnu energiju koji se proizvode ispod „zelenih standarda“ EU.

Utvrdjen je i Akcioni plan EU zelenog programa koji do kraja 2024. moraju dostići partneri sa Zapadnog Balkana, čiji su elementi korenito smanjenje štetnih CO2 gasova, cirkularna ekonomija, očišćenje prirodne okoline, održiva poljoprivreda i zaštita prirode i različitih vrsta biljaka i životinja.

EK je u sredu saopštilada ćezajedno s finansijskim organizacijamauložiti 300 milijardi evrado 2027. godine u izgradnju medjunarodnog „Globalnog puta“ infrastrukture i povezanosti kroz“pametne, čiste i bezbedne digitalne, energetske i transportne mreže i ojačati zdravstvo, obrazovanje i istraživačke sisteme u svetu“,što je u medijima ocenjeno kao snažno nadmetanje s kineskim „Pojasom i putem“.

„Globalnimputem“, u koji će biti uključene i zemlje Zapadnog Balkana, EU će, kako je navedeno, uz poštovanje evropskih vrednosti i pravila, ponuditi partnerima ne samo pouzdane finansijske uslove kroz nepovratna sredstva, povoljne kredite, kao i budžetska jemstva za smanjenje rizika za ulaganje, već će staviti na snagu i najviše standarde očuvanja prirodne sredine, socijalnog i strategijskog rukovodjenja.

(Beta)

