Iljir Bitići: Vučić imenovao Gurija kao odgovornog za ubistvo moje braće

ljir Bitići, čija su trojica braće, američki državljani, ubijeni 1999. u Petrovom Selu blizu Kladova, izjavio je da je aktuelni predsednik Srbije Aleksandar Vučić, imenovao policijskog komandanta Žandarmerije iz vremena rata na Kosovu, Gorana Radosavljevića Gurija, kao odgovornog za to ubistvo.

Bitići je u intervjuu za Radio Slobodna Evropa (RSE) rekao da je Vučić 2015, na sastanku sa članovima porodice Bitići i bivšim američkim ambasadorom u Srbiji, izneo da je Radosavljević Guri, koji je danas član Srpske napredne stranke (SNS) odgovoran za ubistvo njegova tri brata Mehmeta, Ilije i Agrona.

“On zna da je Goran Radosavljević Guri osoba koja je ubila moju braću”, rekao je on.

Na primedbu da to nije dokazano, rekao je da je to tačno, ali da Vučić “zna ko je kriv”.

”On zna. Zato što je on taj koji nam je rekao. On nam je rekao koji su ljudi to učinili”, istakao je Bitići.

Kako je objasnio, Vučić je tu informaciju porodici Bitići preneo “pre dve godine kada je dolazio u SAD, kada je bio premijer Srbije”.

Prema njegovim rečima, sa Vučićem su se tad u ambasadi Srbije u Vašingtonu sastali on, njegov brat, njegov zastupnik i bivši američki ambasador u Srbiji Majkl Kirbi, kao i srpski ambasador.

“I on je precizno rekao, kako, šta, kada i ko je odgovoran za smrt moje braće”, kazao je Bitići.

Prema rečima Iljira Bitićija sastanke u SAD organizovala je ambasada Sjedinjenih američkih država.

Bitići je dodao da ne bi bilo nikakvog pomaka u slučaju “braće Bitići”, koji su bili borci Oslobodilačke vojske Kosova, da nije bilo pritiska Vašingtona.

On je rekao da se porodica i on sam, osećaju razočarano, jer još uvek nisu kažnjeni odgovorni za ubistvo njegove braće.

“Porodica se oseća razočarano. Mogu reći da je i vlada SAD razočarana. Obećao je Kongresu, Stejt departmentu, svakoj grani u SAD je obećao da će ovaj slučaj biti rešen, pre ili kasnije”, rekao je Bitići, misleći na Vučića.

Ocenio je i da je i da je “sramota za vlast u Srbiji da ima ratne zločince u odredjenim sektorima vlasti, a pogotovo u Predsedništvu”.

“On odlazi u EU, u Brisel, a zna da su mu ratni zločinci deo vlasti i deo njegove partije”, dodao je on.

Iljir Bitići sastao se ove nedelje u Beogradu sa ministarkom pravde Nelom Kuburović i tužiteljkom za ratne zločine Snežanom Stanojković.

(Beta)