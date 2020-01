Lutovac: Nema podela u DS, postoji mala grupa pojedinaca koji imaju svoje mišljenje

Predsednik Demokratske stranke (DS) Zoran Lutovac izjavio je danas da u toj stranci nema struja, već da samo postoji „mala grupa pojedinaca koji imaju svoj stav i svoje mišljenje“.

On je negirao da postoje podele u DS-u i naglasio da su sve važne odluke na organima stranke donosene gotovo jednoglasno.

„Grupica ljudi koja je nezadovoljna sopstvenim položajem unutar stranke pokušava da nameće teme koje bi ih izbacile u prvi plan. Mi smo sve važne odluke na Glavnom odboru Demokratske stranke donosili ubedljivom većinom, izmedju ostalog i da stranka bude osnivač Saveza za Srbiju, tada je bilo samo devet glasova protiv. To vam je otprilike odnos snaga, 200 na prema 9 u Glavnom odboru, a što se tiče opštinskih odbora taj odnos je mnogo ubedljiviji“, rekao je Lutovac za N1.

Govoreći u vezi nesuglasica zbog Saveza za Srbiju, on je kazao da svi članovi koji su se pojavljivali u javnosti nikada nisu pokrenuli pred organima DS-a pitanje o izlasku iz SZS-a.

„U Demokratskoj stranci nema struja, postoje neki pojedinci koji imaju svoj stav i svoje mišljenje. I to mala, ubedljiva manjina. To nije suprostavljenje politici, to je nešto drugo. Oni su skrenuli pažnju na sebe, umesto da pričamo o pozitivnim stvarima koje su donete na Glavnom odboru. A doneto je mnogo pozitivnih stvari. Jedna se tiče komisije koja treba da kontroliše finansije stranke, druga se tiče Gradjanskog demokratskog kluba i treća se tiče ujedinjenja, a to su velike stvari za političku scenu Srbije, ne samo za demokratsku stranku. Umesto toga, mi pričamo zašto je neko izašao iz sale. Prava tema su izborni uslovi, borba za fer i poštene izbore, a umesto toga, mi se bavimo temama koje nameću Vučićevi tabloidi“, rekao je Lutovac.

Govoreći o ujedinjenju DS-a on je kazao da je tehničko pitanje kada će doći do ujedinjenja te da će biti učinjeno „na način koji bi trebalo da zadovolji sve“.

Upitan da li do ujedinjenja još nije došlo zbog finansijskih problema, on je rekao da DS ima dugove, da su u blokadi, ali da će dugove vratiti.

„Formirana je komisija od ljudi od integriteta koja treba da kontroliše finansije i suština je sledeća – želimo da se finansiramo od priloga naših članova i simpatizera. Ne želimo da zavisimo od finansiranja velikih donatora pa čak ni od budžeta, kako bismo mogli da donosimo ispravne odluke, a ne da kalkulišemo da li će to uticati na naše finansijsko stanje“, rekao je Lutovac.

Upitan o performasnu Dveri u Skupštini Srbije kada su uneli transparente na sednicu posle čega je usledio sukob sa poslanicima vladajućih stranaka i povodom kritika što se nije oglasio posle incidenta, Lutovac je rekao da se DS ogradjuje od takvih stvari.

„Mi smo na Predsedništvu Saveza za Srbiju razgovarali o tome. Mi se kao Demokratska stranka ogradjujemo od takvih stvari uvek i na svakom mestu. Razlika izmedju mene i tih koji me kritikuju je ta što ja razgovaram tamo gde treba, a oni tamo gde ne treba. To je način na kojima se razgovara sa partnerima, a ne preko društvenih mreža“, rekao je on.

„Gradjane treba da zanima da smo se mi okupili oko važnih stvari u Savezu za Srbiju. A to je normalizacija Srbije. Na tom putu smo se ujedinili sa onima koji su potpuno drugačiji od nas. Biće svakako biti iskakanja i grešaka, ali nećemo skrenuti sa suštine, a to je promena Srbije na bolje i normalizacija Srbije“, naveo je Lutovac.

(Beta)