NS-D2SP: Stočarsku proizvodnju proglasiti strateškom za budućnost zemlje

Predsednik Nove stranke – Da se struka pita Vladimir Kovačević ocenio je danas da je neophodno kao posledicu poražavajućih rezultata u agrarnoj politici države i 48,1 procenat manje domaćih životinja u Srbiji nego u istom periodu prošle godine, stočarsku proizvodnju proglasiti strateškom za Srbiju i tako se ubuduće odnositi prema njoj.

„Aktere za ovakve poražavajuće rezultate treba doživljavati neprijateljima svoje zemlje i svojih gradkana. Nećemo uvozno meso životinja koje su hranjene GMO žitaricama, koje se guraju u mesne preradjevine kojima hranimo svoju decu. Nećemo uvozno, već mleko krava koje su hranjene žitaricama srpskih poljoprivrednika“, naveo je Kovačević u saopštenju.

Po njegovim rečima, nekadašnji beogradski i srpski gigant u proizvodnji mleka „PKB“, danas svakodnevno smanjuje broj mlečnih krava i ima ih, „sa nekadašnjih 10.000 grla, ne više od 4.500 komada u ovom momentu“, a da od sedam farmi „danas ima samo dve, i to Lepušnica Kovilovo i Partizanski prelaz Vrbovsko“.

„Razlog tome je pogrešna politika subvencionisanja i to samo proizvodjača mleka do 100.000 litara godišnje. Pošto ovaj složeni sistem ima još uvek rasna grla koja donose prosečno dnevno i više od 27 litara mleka, jasno se da izračunati koliko grla i koliko mleka treba uništiti da bi se došlo do subvencija države. Zbog toga se svakog dana krave koje daju 20 litara i manje dnevno u letnjem periodu upućuju na klanje“, rekao je Kovačević.

On je naveo i da se zbog manjka mleka nekadašnji gigant u proizvodnji „Imlek“ sprema za „zatvaranje dela prerade“, i da će „svoje radnike upućivati na druge poslove“.

„Blago srpskog seljaka je stoka, obaveza pojenja i hranjena životinja zadržava ljude na selu. Ako domaćih životinja nema, neće biti ni sela. Ratari su odavno već selo napustili, žive u gradovima, sela im služe kao garaža za savremenu mehanizaciju. Upotrebljavaju je zbog prirode posla samo u ciklusima tokom setvenih a kasnije žetvenih dana“, istakao je Kovačević.

On je rekao da ta stranka insistira na značajnom povećanju subvencija države za stočare, jer bi u narednim mesecima Srbiju moglo da očekuje „suočavanje sa trajnim gubitkom domaćeg mesa i domaćeg mleka“.

(Beta)

