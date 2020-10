„Opasna igra Prištine oko ZSO“

Politička igra koju Priština igra u vezi sa Zajednicom srpskih opština (ZSO) veoma je opasna, a političari u Prištini bi morali da ispoštuju obaveze iz Briselskog sporazuma koje su preuzeli, izjavio je danas bivši izaslanik EU za Kosovo Volfgang Petrič.

„Zaista, specijalni predstavnik EU za dijalog Beograda i Prištine Miroslav Lajčak je u pravu kada izražava nezadovoljstvo Brisela prištinskim rukovodstvom, koje već duži niz godina blokira stvaranje ZSO, na čije se formiranje obavezalo Briselskim sporazumom“, rekao je Petrič za Kosovo onlajn i dodao da je to opasna politička igra koju Priština igra, prenosi Tanjug.

„Međutim, uveren sam da će EU uveriti Prištinu da zajednice sa srpskom većinom na Kosovu imaju pravo na određeni stepen samouprave, kako je definisala međunarodna zajednica“, rekao je Petrič.

On je izrazio nadu da će Lajčak jasno staviti do znanja da međunarodne obaveze Prištine u vezi sa srpskom zajednicom na Kosovu treba sprovesti.

Na pitanje kako gleda na izjave premijera privremenih prištinskih institucija Avdulaha Hotija da neće biti primenjivani sporazumi iz Brisela pre nego što se postigne konačni sporazum, Petrič je rekao da veruje da je to vrlo opasno nazadovanje u vezi sa prethodnim obavezama preuzetim u kontekstu dijaloga uz posredovanje EU.

„Bojim se da će poslati pogrešnu vrstu signala da je u redu odustati od potpisanih sporazuma, kockati se i nadati se boljim poslovima u budućnosti“, naveo je Petrič i istakao da je to zabrinjavajući trend, koji se, takođe, može uočiti u pristupu Velike Britanije pregovorima o Bregzitu.

„Verujem da bi EU trebalo da Prištini jasno stavi do znanja da se sporazumi moraju poštovati – „pacta sunt servanda“ – osnovni je pravni princip, i to sa dobrim razlogom“, rekao je Petrič.

Povodom početka rada Specijalnog suda i prvih optužnica protiv nekadašnjih pripadnika OVK, bivši izaslanik EU za Kosovo je naveo da je srećan kada vidi da se sve strane drže odgovornim za ratne zločine.

„Ne može biti trajnog mira i pomirenja kada postoji nekažnjivost, a ja sam lično kao svedok učestvovao na suđenjima pred MKSJ i Specijalnim sudom za Kosovo“, rekao je Petrič i dodao da je dobro videti da proces utvrđivanja odgovornosti za ratne zločine napreduje.

Na pitanje kako komentariše Vašingtonski sporazum i da li su u pravu oni koji navode da neće preživeti novembarske izbore, Petrič je naveo da je teško baviti se predviđanjima, ali da veruje da dosta toga zavisi od ishoda američkih izbora u novembru i da ne bi išao toliko daleko da kaže da će ceo sporazum opstati ili pasti sa izbornim rezultatom.

Što se tiče Tačijeve kritike na račun specijalnog izaslanika EU, Petrič kaže da se one mogu posmatrati samo u kontekstu domaće politike i da je on to uradio da bi se obratio Albancima na Kosovu.

„Istovremeno, njegov sastanak sa Lajčakom ne iznenađuje, jer svaki političar u Prištini razume da su im Brisel i EU potrebni i da moraju da rade sa njima“, naglasio je Petrič.

Na pitanje koliko može paket od devet milijardi evra koji je EU odobrila za zapadni Balkan da doprinese boljoj političkoj i bezbedonosnoj situaciji u regionu, Petrič je rekao da je novac EU naravno namenjen ekonomskom oporavku u kontekstu pandemije, a posebno infrastrukturnim projektima.

„Međutim, istorija nas uči da ekonomska kriza može dovesti do političke nestabilnosti i erozije sigurnosti, a fondovi EU su naravno povezani sa određenim uslovljavanjima“, naveo je Petrič i dodao da, se sveukupno nada da će taj novac doprineti stabilizaciji regionalne situacije i poboljšanju ekonomske i socijalne situacije.

(Sputnjik)

