Počeo još jedan protest u Beogradu (video)

U Beogradu je večeras održan još jedan protest „1 od 5 miliona“, sa koje je glumac Branislav Trifunović pročitao pismo opoziciji, čiji su, inače, pojedini funkcioneri, poput Sande Rašković Ivić, Zorana Lutovca, Boška Obradovića…bili među okupljenima na platou kod Filozofskog fakulteta.

Thousands are gathering at Student Square for tonight’s anti-government protest in the Serbian capital, Belgrade.

Some of their signs read: “They tell us it’s better, but it’s never been worse at the Post Office”.#1od5miliona pic.twitter.com/xui7Ws0hy1

— Balkan Insight (@BalkanInsight) January 19, 2019