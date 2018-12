U Prištinu stiže pun brod – oružja

„Večernje novosti“ dobile su informaciju da ka Draču plovi brod pun naoružanja za buduću vojsku Kosova kako bi se preuzeo sever KiM.

BROD sa kontejnerom punim najnovijeg naoružanja za potrebe opremanja „vojske Kosova“ trenutno je na putu preko Atlantika do luke Drač u Albaniji, odakle će opasni tovar biti odvezen do baza Kosovskih snaga bezbednosti!

Do ovih podataka, kako „Novosti“ saznaju, došle su naše bezbednosne službe, a ovaj konspirativni aranžman je u sklopu sumornog scenarija Prištine o preuzimanju kontrole nad severnim delom pokrajine. Osim toga, naši operativci došli su do informacija da je kosovska tajna služba u Južnoj Mitrovici podelila automatske puške nekima od bivših i aktuelnih saradnika, kao i drugim osobama iz „državnih institucija“ koji su obučeni da ih koriste!

Ova paklena igra koju iza zavese vodi Amerika, uklapa su planove prištinske vlasti koja namerava da 14. decembra, kršeći sve sporazume, osnuje „vojsku Kosova“.

Navodno, ideja za uvođenje dodatnih taksa za robu iz centralne Srbije došla je upravo iz Vašingtona.

– Oni su preko Tačija i njegovog ministra Endrita Šalje u kosovskoj vladi, predložili uvođenje taksa, kako bi isprovocirali Haradinaja da preduzme još radikalnije mere. To bi trebalo da izazove reakciju Beograda i da dovede do ograničenog sukoba na severu KiM. Zbog toga Priština traži da Kfor pojača prisustvo na severu i da hermetički zatvori „granicu“ prema centralnoj Srbiji, navodno u cilju sprečavanja šverca robe – objašnjava izvor „Novosti“.

ĐURIĆ: SRAMNO Direktor Kancelarije za KiM Marko Đurić izjavio je u utorak da je velika sramota što već 20 dana iz onog dela međunarodne zajednice koja je, kako kaže, stvarala lažnu državu Kosovo, nema dovoljno pritiska na Prištinu povodom uvođenja carina na robu iz Srbije: – Nikada nisam video Albance koji bez nečije, barem prećutne saglasnosti preduzimaju ovakve mere.

U slučaju eventualnog pogoršanja bezbednosne situacije zbog otpora Srba, Priština namerava da izvrši kompletnu blokadu severa KiM i da uz pomoć Kfora zatvori administrativne prelaze Brnjak i Jarinje. Pored toga, traže i da Kfor, u slučaju da Srbija, kao kontrameru, prekine vodosnabdevanje iz Gazivoda, u njeno ime preuzme kontrolu nad tim strateški važnim jezerom. Tako bi ostvarili cilj – kontrolu nad čitavom teritorijom KiM.

Penzionisani obaveštajni oficir Ljuban Karan kaže, za „Novosti“, da, posle poslednjih poteza i najava, više nema dileme da će Priština formirati „vojsku Kosova“:

– Za to imaju prećutnu saglasnost velikih sila, pre svih Amerike, a jedina svrha te vojske jeste etničko čišćenje preostalih delova KiM u kojima žive Srbi. Plan je da ta vojska ima tri puka, od kojih bi jedan bio raspoređen na severu KiM.

Karan smatra da su, nakon što tzv. vojska Kosova bude formirana, pred vlastima u Prištini tri mogućnosti. U prvoj varijanti, moguće je da se ništa ne desi odmah, da se sačeka da se slegne prašina i da Srbiji popusti pažnja. U drugoj, Priština bi mogla odmah da krene u osvajanje severa:

– To bi bilo suludo, ali ne bi bila prva suluda odluka Prištine. Srbija bi u tom slučaju morala da interveniše i da vojnom ili policijskom akcijom zaštiti narod na severu. Treća opcija, koja najviše zabrinjava, jeste zloupotreba Kfora, odnosno mogućnost da Kfor „prošvercuje“ prištinske vojnike u svojim formacijama. Tada bi Srbija bila pred velikim izazovom, jer bi u slučaju intervencije mogla da dođe u sukob sa međunarodnim snagama i da ponovo bude optužena za agresiju.

Generalni sekretar Ministarstva spoljnih poslova Veljko Odalović rekao je da je najava formiranja vojske ozbiljna pretnja miru i bezbednosti.

– To što mnogi, koji bi trebalo da ih zaustave ćute je nešto što treba da brine. Srbija će ostati mirna i neće nasedati na provokacije. Verujemo da će oni koji moraju da im kažu da to ne rade, to i učiniti i dozvati ih pameti – rekao je Odalović za TV Prva.

Inače, veoma je ilustrativno to što će se za istovaranje opasnog arsenala koristiti luka Drač. Na nedavnoj zajedničkoj sednici vlada Albanije i tzv. Kosova u Peći, gde su za početak udareni ekonomski temelji za „veliku Albaniju“, pomenuta je mogućnost da Priština besplatno koristi ovo pristanište za uvoz robe. Sada vidimo i kakve.

PREMA nekim analizama, uvođenje taksa udvostručilo je Haradinajevu popularnost u albanskom biračkom telu na KiM sa 7 na 15 odsto. Zbog toga, Haradinajevi savetnici Avni Arifi i Haljilj Matoši nastoje da ga ubede da ne podlegne pritiscima Evropske unije i da nikako ne ukida tarife koje su mu donele značajan porast političkog rejtinga.

