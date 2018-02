SDP obeležila Dan stranke – Medjunarodni dan socijalne pravde

Socijaldemokratska partija Srbije obeležila je danas Dan stranke – Medjunarodni dan socijalne pravde, svečanošću održanom u Centru „Sava“ u Beogradu, a predsednik te stranke Rasim Ljajić istakao je da to vreme kada se treba prisetiti svih ljudi koji su u „stanju socijalnih potreba“.

Ljajić rekao je da je to „nabolja prilika da se prisetimo siromašnih, nezaposlenih, starih, bolesnih, usamljenih, staračkih domaćinstava i ljudi u ruralnim područjima koji takodje žive sami i svih onih kojima je potrebna pomoć“.

„Mi mislimo na sve ranjive grupe, ne samo danas, već je obaveza i društva i države da to čine tokom cele godine“, istakao je Ljajić.

Prema njegovim rečima, Medjunarodni dan socijalne pravde, koji je ustanovljen pre više od 10 godina, na nivou Ujedinjenih nacija „prilika je da se posebno istaknu svi ljudi kojima je pomoć društva i države preko potrebna“.

„S druge strane ovo je odlična prilika da promovišemo pravo na rad i zato mi je drago što je večeras sa nama Savez samostalnih sindikata Srbije, da zajedno promovišemo jednakost polova, ali naravno i zajedničku borbu protiv svakog vida ekonomske i socijalne isključivosti“, kazao je Ljajić.

Kako je dodao, društvene pravde nema bez solidarnosti.

„Mi smo tu da ukažemo upravo na činjenicu da nije dovoljno davati izjave, potpisivati različite deklaracije, naglašavati principe, potrebno je da živimo na način da pomažemo onima kojima je pomoć potrebna i da svakodnevno pokazujemo empatiju prema najugroženijima“, istakao je Ljajić.

On je dodao je da je to posebno važno u vreme kada je „smanjeno poverenje u politiku i političare“, a kako je istakao „jedini način je da to poverenje vratimo tako što ćemo svaki dan svakim gestom pokazivati nameru da nekome pomognemo“.

Ljajić je istakao da socijalna pravda treba da bude realan cilj i da mu je posebno drago što je ta stranka u kampanji za beogradske izbore promovisala „upravo ideju solidarnosti“.

„Obišli smo mnoga udruženja penzionera, stare, bolesne, sve one koji očekuju pomoć od nekoga, sve koji su ostavljeni sami, a mi smo tu da im pomognemo, ne samo u ovoj kampanji, zapravo, mi ćemo biti oni koje neće uspeti u svojoj misiji, ukoliko ovo što radimo u kampanji ne učinimo i nakon izbora“, kazao je Ljajić.

Kako je dodao, obaveza SDP je da i nakon izbora „to što je radila u kampanji nastavi marljivo da radi i to širom Srbije, a kako bi ljudima pokazala da jesu ljudi, a ne samo glasači“.

(Beta)