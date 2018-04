Spremaju žestoku provokaciju: Zločinca u centralnu Srbiju pozvao „ilegalac“

Poručujem Haradinaju da dođe u centralnu Srbiju. Čekamo da ga suočimo sa odgovornošću za užasne zločine koje je počinio. Ako iole ima hrabrosti, onda neka dođe i odgovara za ono što je uradio, kaže za Sputnjik Milovan Drecun.

Takozvani kosovski premijer Ramuš Haradinaj, kojeg Beograd potražuje zbog ratnog zločina nad civilima, tvrdi da su ga lokalne vlasti opštine Medveđa, na jugu centralne Srbije, pozvale da dođe u to mesto. Dodao je da je spreman da poseti i Preševo i Beograd, ako bi bio pozvan i ako bi njegova poseta imala protokol.

U Beogradu bi, kako kaže, predstavio „svoju državu na nekom međunarodnom samitu“, jer smatra da samo „sastanci i međusobni susreti sa premijerima iz regiona mogu doprineti miru i stabilnosti, u ovom slučaju dobrosusedskim odnosima između dve zemlje, kao što su Kosovo i Srbija“.

Zločin se ne zaboravlja i ne zastareva

Da li su u pitanju spinovi radi legitimizacije Haradinaja ili legitimizacije albanskih predstavnika da bi u nekom narednom periodu mogli da dođu u Preševo i Medveđu, a nekad možda i u Beograd? Da li je i nagrada koju je Ramuš dao Nataši Kandić u okviru te ideje?

„Ne može da se zaboravi njegova zločinačka prošlost i sadašnjost. Haradinaj je kriminalac, notorni i brutalni ubica, i to ne može niko da zaboravi. Činjenica je da su to snažne provokacije koje bi trebalo da nas udalje od onoga što je suština, a to je nastavak procesa normalizacije odnosa, formiranje ZSO i razgovori o konačnom statusu Kosova“, tvrdi za Sputnjik Milovan Drecun, predsednik Odbora za Kosovo i Metohiju Skupštine Srbije.

Poziv Haradinaju je ilegalan i nije poziv Opštine Medveđa, ističe Drecun, već jednog činovnika albanske nacionalnosti. Neko želi da žestoko isprovocira situaciju, upozorava taj poslanik, u kojoj bi se opet Srbija optuživala za nešto i u kojoj bi opet bila destabilizacija.

„Što se Haradinaja tiče, pa evo, ja mu upućujem poziv da dođe. Neka dođe u centralnu Srbiju. Mi ga i čekamo da ga suočimo sa odgovornošću za užasne zločine koje je počinio. Ako iole ima hrabrosti, onda neka dođe, pa da odgovara za ono što je uradio“, jasan je Milovan Drecun.

Ne treba tome mnogo pažnje poklanjati, napominje on, to su provokacije na koje smo već navikli.

„Bitno je da se podigne optužnica od strane specijalizovanog tužilaštva za zločine OVK na kojima Ramuš Haradinaj ne može da izbegne da se nađe, ako ne bude političkih pritisaka, ako ništa više, barem prema komandnoj odgovornosti“, sugeriše Drecun.

Drecun za Sputnjik kaže i da je, koliko je njemu poznato, Ramuš Haradinaj vraćen na poternice Interpola i prepoznatljiv je na njima.

„No, svejedno, nevezano za Interpol, Haradinaj je na poternicama Srbije i onog trenutka kad bude dostupan državi Srbiji, on će biti procesiran“, podseća Drecun.

Kad pominje provokacije, Drecun precizira da misli na Albance u Prištini, na samog Haradinaja, ali i na pojedince iz centralne Srbije.

Nasumični provokatori

„Ti pojedinci mu, znajući kakav je notorni zločinac, znajući kakva bi bila reakcija naše javnosti, upućuju poziv da dođe. Kako to možete da protumačite nego kao brutalnu provokaciju kad neki Albanac koji se nalazi u strukturama vlasti u Opštini Medveđa pošalje poziv Haradinaju da dođe. Pa kako bismo reagovali, kako bi građani, državljani Srbije reagovali? A i oni koji su na Kosmetu, a čije je najmilije pobio Ramuš Haradinaj“, kategoričan je Drecun.

„Ne bih rekao da je u toku kampanja legitimizacije Ramuša Haradinaja“, nastavlja Drecun, „ali na lokalnom nivou je svakako ima jer on pokušava da se predstavi kao nekakv mirotvorac, maltene humanitarac, koji, eto, nešto mnogo voli i poštuje srpski narod“.

„On ima saradnike na tom planu u centralnoj Srbiji, kao što je recimo Nataša Kandić, jer žele jednostavno ponovo da prevare javnost i da se zaboravi ta njegova zločinačka prošlost i sve što on radi. Vođa je jedne od najjačih kriminalnih grupacija na Kosmetu, a nažalost ima taj legitimitet jer je učestvovao na izborima, nije osuđen u Haškom tribunalu i sad je takozvani premijer na Kosmetu“, precizira Drecun.

No, to su više pokušaji pojedinaca, samog Haradinaja, i njegov pi-ar koji treba da pokaže da je on nešto drugo, političar koji nudi suživot na Kosmetu, koji se zalaže za mirna rešenja, a do pre izvesnog vremena je, podseća Drecun, pretio brutalnim dovršavanjem etničkog čišćenja Srba na Kosovu i Metohiji.

„Dakle, u pitanju je nevešta igra koja se sastoji od niza manipulacija. Međutim, Haradinaj zna to da radi. On ima novac od šverca droge i svega drugog, i onda može lako da plati i kupi pojedince i u centralnoj Srbiji koji će saučestvovati u tom njegovom performansu“, zaključuje Drecun.

(Sputnjik)