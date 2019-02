Četiri pacijenta preminula od gripa

PODGORICA – Četiri pacijenta preminula su protekle sedmice u Crnoj Gori od komplikacija izazvanih infekcijom virusa gripa.

Preminule su tri žene starosti od 61. do 67 godina i 81. godišnji muškarac, prenosi RTCG pozivajući se na Dnevne novine.

Od početka sezone, u Crnoj Gori ukupno je evidentirano 11 smrtnih slučajeva, žrtava virusa gripa.

U najnovijem izveštaju Instituta za javno zdravlje (IJZ) koji obuhvata period od 11. do 17. februara navedeno je da je samo jedan od četiri preminula pacijenta bio vakcinisan protiv gripa.

Inače, u posmatranom periodu u Centru za medicinsku mikrobiologiju Instituta za javno zdravlje laboratorijskim putem potvrđeno je 35 slučajeva infekcije virusom gripa.

„Za sada se registruje epidemijsko javljanje sa srednjim intenzitetom aktivnosti gripa i širokom geografskom rasprostranjenošću“, poručuju iz Instituta za javno zdravlje.

Najveći broj obolelih od bolesti sličnih gripu je registrovan u uzrastu od 20 do 64 godine 458 obolelih, dok je najviša incidencija registrovana u uzrastu od pet do 14 godine i u uzrastu mališana do četiri godine.

