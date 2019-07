Gori najpoznatija hrvatska plaža: Hiljade ljudi beže, požar guta sve pred sobom (video)

Hiljade posetilaca festivala Freš ajlend u Hrvatskoj evakuisane su nakon što je ogroman požar buknuo u šumi u blizini plaže Zrće. Jutros su se u gašenje požara uključila i tri kanadera.

Vetar je brzo raširio vatru prema plaži, pa je doneta odluka da se ceo festival hitno evakuiše.

​Posetioci su sa plaže evakuisani autobusima, dok je vatra gutala sve oko njih.

Ohhh at least I got to enjoy #freshisland … pic.twitter.com/WZ5hVHPOMy — seb (@shh360) July 16, 2019

​Posetioci festivala su na Tviteru objavili dramtične snimke na kojima se vidi kako kulja vatra u neposrednoj blizini bina festivala. Neko među njima su, međutim, ostali sasvim mirni, kao da je vatra deo scenografije.

Scariest thing I have ever witnessed everyone has been evacuated :((( literally didn’t even realise how bad it was until we got out. Hope everyone is okay. #freshisland #croatiafire pic.twitter.com/dVIVVX2PbT — JESS GEARY🍉 (@jessicageary27) July 16, 2019

​Na drugom nadrealnom video-klipu vidi se kako publika uživa u nastupu, dok oko njih gori veliki požar.

Fresh Island is lit. I mean on fire pic.twitter.com/g4GXsfQXfF — 9bills.co.uk (@9bills) July 15, 2019

​Uzrok požara još uvek nije poznat.

The wildfire at Fresh Island Festival right now is mad. Whole thing been locked off pic.twitter.com/qUCu2QPodw — Chloe Foskett (@ChloeeeeF) July 16, 2019

​Nakon evakuacije otkazan je nastup jedne od glavnih zvezda festivala, američkog repera Tige.

