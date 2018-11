Jedni hoće da ga ubiju, a drugi mu ne daju da se brani

Predsedavajući Predsedništva BiH Milorad Dodik i članovi njegovog kabineta dobili su pretnje smrću telefonom sa nemačkog broja. Muškarac koji je pozvao vređao je i psovao Dodika i njegove saradnike, pretio da će ih „sve zapaliti“ zbog postavljanja zastave Republike Srpske u Kabinetu predsedavajućeg Predsedništva.

Poziv je usledio juče, istog dana kada je Direkcija za koordinaciju policijskih tela, zajednički organ na nivou BiH, obavestila kabinet Milorada Dodika da nijedna policijska agencija, izuzev pripadnika Direkcije, u zgradu Predsedništva BiH ne može da unosi oružje.

Dodik je rekao da neće odustati od toga da ga čuva policija Republike Srpske, jer, kako je rekao, neće da bude „glineni golub“.

Profesor Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Banjaluci Željko Budimir smatra da je Dodikov zahtev potpuno logičan. On podseća da su Tužilaštvo BiH i agencija SIPA i same raznim merama pretile predsedniku Republike Srpske. Njegovo nepoverenje prema tim policijskim agencijama je potpuno opravdano, kaže Budimir.

„Suština nekog obezbeđenja jeste da vam pruži zaštitu, a da bi vam je pružilo, morate da budete potpuno sigurni da je ono na to spremno. Predsednik Dodik definitivno ne veruje agencijama, ni Direkciji za koordinaciju policijskih tela, ni bezbednosnoj agenciji SIPA. On je to vrlo jasno govorio u predizbornoj kampanji, tako da je nepošteno da ima obezbeđenje tih agencija, koje je direktno prozivao da rade protiv interesa Republike Srpske“, ocenjuje Budimir.

On podseća da je Dodik sada dužan da se kreće i provodi vreme u određenim institucijama i zgradama u federalnom Sarajevu i da ne treba da čudi insistiranje na zahtevu da ga čuva MUP Srpske.

Na pitanje Sputnjika da li je odgovor na ovakav zahtev zakonski izvodljiv, s obzirom na složen državni aparat koji čine tri entiteta, Budimir kaže da sigurno postoje određene procedure preko kojih bi se to moglo dozvoliti.

„To ne znači da Direkcija za koordinaciju policijskih tela ne bi čuvala zgradu Predsedništva i sve ostalo. Ono na čemu Dodik insistira jeste njegovo lično obezbeđenje. Ako postoji imalo dobre volje… Da se razumemo, ako se posmatra i bezbednosni akcenat koji se tiče ranijih pretnji koje su upućivane predsedniku Dodiku, onda bi to bilo potpuno opravdano. Postoji i zakonska mogućnost da se to dozvoli njegovom obezbeđenju, on nije zahtevao nikakvu promenu u obezbeđenju Predsedništva“, kaže naš sagovornik iz Banjaluke.

Dodaje da je iz dopisa direktora Direkcije za koordinaciju policijskih tela BiH Mirsada Vilića jasno da je reč o politizaciji bezbednosne teme, jer je reč o zabrani unošenja oružja, ali se zaboravlja da Dodika ne obezbeđuje privatna agencija. MUP Republike Srpske je jedna od državnih agencija u BiH, podseća Budimir, koji smatra da problemi zbog Dodikovog sedenja u federalnom Sarajevu tek počinju.

„Ovo je zamršena situacija, a njih će u narednom periodu biti jako mnogo, posebno zbog toga što jedan deo Srba koji se nalazi u zajedničkim institucijama, od SIPA, preko Direkcije za koordinaciju policijskih tela do obaveštajno-bezbednosne agencije, ne pripada političkoj opciji kojoj pripada predsednik Dodik i jednako nije spreman da radi na njegovoj zaštiti, kao što to nisu spremni da rade pripadnici druga dva naroda, Bošnjaci sigurno“, tvrdi Budimir.

Poslednju, telefonsku pretnju smrću Dodikov kabinet u Sarajevu prijavio je generalnom sekretaru Predsedništva Zoranu Đeriću, koji je o tome obavestio agenciju SIPA, koja bi trebalo da otvori istragu.

(Sputnjik)