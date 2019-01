Oštre reakcije i vlasti i opozicije u Republici Srpskoj

Predstavnici vlasti i opozicije u Republici Srpskoj oštro su reagovali na najavu SDA da će pred Ustavnim sudom BiH pokrenuti proces za promenu imena Srpske.

Predsednica Republike Srpska Željka Cvijanović izjavila je da se SDA opasno poigrava sa BiH.

Ona je navela da je to još jedan dokaz neprijateljstva prema Republici Srpskoj i odsustva trpeljivosti ili tolerancije po čemu su poznati političko Sarajevo i SDA, preneli su mediji u BiH.

„To će naravno dodatno motivisati političku i narodnu volju u RS da se branimo od nasrtaja te vrste“, navela je Cvijanovićeva i dodala da se time napada Dejtonski mirovni sporazum kojim je RS priznata i verifikovana.

SDA je ranije danas saopštila da će putem svojih predstavnika u institucijama BiH pokrenuti pravnu proceduru pred Ustavnim sudom Bosne i Hercegovine radi preispitivanja naziva Republike Srpske.

Ta stranka je ocenila da je „vezivanje imena bilo čega u multietničnoj zajednici kakva je BiH za samo jedan narod, po principu etničke privilegiranosti, protivno Ustavu BiH i Evropskoj konvenciji o ljudskim pravima, koja je nadređena Ustavu BiH“.

Predsednik Narodne skupštine Republike Srpske Nedeljko Čubrilović rekao je da je najava SDA „provokatorska i da predstavlja rušenje Ustava BiH i Dejtonskog mirovnog sporazuma“.

„Navodi SDA da je naziv RS korišćen u svrhu diskriminacije i isključivanja druga dva konstitutivna naroda degutantni su i smešni jer ih kao činjenicu iznose upravo oni koji 12 godina neće da sprovedu odluku Ustavnog suda BiH o konstitutivnosti srpskog naroda u Federacija BiH“, rekao je Čubrilović.

Predsednik opozicione Srpske demokratske stranke Vukota Govedarica rekao je da je potez SDA za svaku osudu i da je cilj takve inicijative „izazivanje veštačke krize koja u BiH može izazvati opasnu političku nestabilnost“.

„Umesto toga, trebalo bi raditi na stvaranju boljeg života građana, jačanje privrede, zaustavljanje iseljavanja, borbi protiv kriminogenih struktura koje su zarobile državu“, rekao je Govedarica danas za Nezavsine.

On je rekao da je ime Republika Srpska zaštićeno Dejtonskim mirovnim sporazumom koji je ugovor koji ima međunarodnog karaktera.

Lider Partije demokratskog progresa Branislav Boenović rekao je da je Republika Srpska „trajna, neupitna i da je u skladu sa Dejtonskim mirovnim sporazumom i Ustavom BiH“.

„To za nas ne može doći nikako u pitanje, a ovako užasno loše namere SDA su uvod u političko ludilo“, ocenio je Borenović.

On je dodao da je to „izuzetno štetan i potpuno neodgovoran potez SDA, koji će dovesti do blokade u radu institucija u formiranju vlasti“.

„Ja ne znam da li ima iko normalan da je spreman nastaviti bilo kakav razgovor sa strankom koja traži promenu naziva RS“, rekao je Borenović.

