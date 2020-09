Plenković: Milanovićeve poruke zbunjujuće

ZAGREB – Na otvorenom delu današnje sednice vlade, hrvatski premijer Andrej Plenković optužio je predsednika Zorana Milanovića da u javnosti šalje nejasne i zbunjujuće poruke o korupcionaškoj „aferi Janaf“ .

„Ispada da je problem ako vlada i pravosudna tela postupaju po zakonu, to je suština ove rasprave. Jedan deo krugova se čudi da vlada postupa po zakonu. To znači da neki nisu razumeli koja je naša politika – a to je da nema nedodirljivih“, rekao je Plenković.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.