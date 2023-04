Pristalice Pokreta Evropa sad slave pobedu Jakova Milatovica na ulicama Podgorice

Pristalice Pokreta Evropa sad slave na ulicama Podgorice i širom Crne Gore pobedu svog kandidata Jakova Milatovića u drugom krugu predsedničkih izbora u Crnoj Gori.

Preliminarne projekcije drugog kruga današnjih izbora pokazuju ubedljivu pobjedu Milatovića, koji je osvojio 61 odsto podrške, dok je njegov protivkandidat, lider Demokratske partije socijalista (DPS) Milo Đukanovič osvojio 39,9 procenata podrške, podaci su Centra za monitoring (CeMi).

Izlaznost na izborima je 70,4 odsto.

Obraćanje Jakova Milatovića najavljeno je u 23 sata.

Early presidential election returns in #Montenegro look like it’s the end of 33 years in office as president or prime minister for Milo Djukanovic — all signs pointing to victory of pro EU 36 year old Jakov #Milatovic — fireworks and horns blaring here in #Podgorica pic.twitter.com/HSSCmiBGUL

